SSQ Assurance offre une remise à sa clientèle en assurance automobile

QUÉBEC, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - SSQ Assurance offre à l'ensemble de sa clientèle détenant une police d'assurance automobile une remise de 20 % applicable sur la prime mensuelle de chaque véhicule assuré. Cette mesure permet à SSQ Assurance de faire bénéficier sa communauté d'assurés d'économies substantielles.

En effet, plusieurs personnes ont considérablement réduit leurs déplacements en raison des mesures de confinement et de distanciation sociale, parce qu'ils font du télétravail ou ont perdu leur emploi, ce qui influence la sinistralité. Par ailleurs, d'autres doivent continuer de circuler, puisqu'ils sont des travailleurs essentiels, notamment au sein du système de la santé, auprès des aînés ou dans les forces de l'ordre.

« Nous sommes sensibles aux impacts de la pandémie sur l'ensemble de la population, et nous saluons les efforts de tous pour respecter les consignes gouvernementales en lien avec la COVID-19. Pour être solidaires envers nos assurés, et étant fidèles à nos valeurs mutualistes, nous choisissons de soutenir tous nos clients en assurance automobile de la même manière, sans distinction à l'effet qu'ils aient réduit leur kilométrage ou pas, » a déclaré Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance.

Cette remise de 20 % de la prime d'assurance automobile mensuelle s'applique à compter du 1er avril 2020 et couvrira toute la durée du confinement collectif, tel que vécu actuellement. Il est à noter que les assurés n'auront aucune démarche à effectuer pour se prévaloir de la remise. Cette mesure évitera aussi aux assurés de devoir contacter l'assureur afin de modifier temporairement le kilométrage annuel indiqué à leur dossier d'assurance.

Il est important de souligner que cette remise complète un ensemble de mesures d'allègement déjà mises en place pour aider les membres et clients de SSQ Assurance en assurance de dommages pendant que sévit la pandémie :

Des options de paiement flexibles ont été déployées.

Aucuns frais ne sont facturés par l'assureur pour les chèques ou les paiements préautorisés sans provision.

L'usage d'un véhicule assuré utilisé aux fins de bénévolat ou de livraison est automatiquement couvert sans effet sur les primes, et ce, sans que l'assuré ait à en informer l'assureur.

De plus, en assurance habitation, les activités professionnelles effectuées à domicile pendant la pandémie n'ont pas à être déclarées et n'affecteront pas les primes d'assurance.

Rappelons que SSQ Assurance offre gratuitement l'accès à un service d'aide psychologique par téléphone à l'ensemble de sa clientèle canadienne qui souffrirait d'anxiété, de découragement ou de stress accru en lien avec la pandémie.

Pour plus d'informations, consultez ssq.ca/fr/coronavirus/mesures

À propos de SSQ Assurance

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au coeur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

