La Kia Soul EV et le Kia Telluride sont nommés lors des prix « World Car of the Year » 2020





Le VUS Kia Telluride remporte le titre de Véhicule mondial de l'année

La Kia Soul EV électrique est nommée Véhicule urbain mondial de l'année

SÉOUL, Corée du Sud, 09 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia Motors Corporation est à l'honneur dans la remise des prix « World Car of the Year » 2020 présentés dans le cadre des « World Car Awards ». Un doublé pour Kia avec le Telluride nommé « Véhicule mondial de l'année » et la Soul EV « Véhicule urbain mondial de l'année ».



Le Kia Telluride a été récompensé par un jury de journalistes pour son design distinctif et son aspect pratique impressionnant. Le titre du Véhicule mondial de l'année représente un nouveau galon pour ce véhicule qui a déjà gagné plus de 70 prix depuis son lancement en 2019. Entre autres, ce VUS a déjà été couronné Véhicule utilitaire nord-américain de l'année et nommé VUS de l'année par MotorTrend.

La Soul EV électrique a été nommée le véhicule urbain idéale par le jury, alliant des émissions zéro et une autonomie électrique impressionnante, une carrosserie compacte, un design audacieux et un intérieur extrêmement pratique.

« Kia et tous ses employés sont très honorés de recevoir non pas un seul, mais deux prix de la part du jury des « World Car of the Year », » explique M. Thomas Schemera, vice-président directeur et chef de la division des produits de Kia Motors Corporation. « Il s'agit de l'une des compétitions les plus ardues du secteur automobile international, ce qui prouve bien que le Telluride et la Soul EV sont deux véhicules absolument exceptionnels. Ces récompenses sont une preuve des talents et des efforts d'une équipe internationale qui s'efforce de créer des véhicules attrayants, de grande qualité et pratiques que les conducteurs adorent. »

Les gagnants des « World Car of the Year » 2020 ont été choisis par un jury international indépendant, composé de 86 journalistes automobiles expérimentés et renommés, provenant de 24 pays du monde.

Disponible en Amérique du Nord et sur de nombreux marchés internationaux où Kia est représentée, le Kia Telluride allie un design extérieur imposant et un habitacle pratique et de qualité, pouvant accueillir jusqu'à huit passagers. Doté d'une multitude de technologies perfectionnées, d'une traction intégrale et de système d'assistance à la conduite, le Telluride est idéal pour les aventures en famille sur et hors des sentiers battus.

La Kia Soul EV compacte inclut un groupe motopropulseur électrique puissant et propose deux options de batterie; l'une d'une puissance de 64 kWh et l'autre de 39,2 kWh. Pouvant parcourir jusqu'à 452 kilomètres avec une seule charge (pour les modèles de 64 kWh; cycle « combiné » WLTP), la Soul EV offre aux conducteurs une autonomie électrique supérieure à de nombreux véhicules électriques plus onéreux. Il s'agit donc du compagnon idéal pour la ville et en dehors. Plusieurs technologies perfectionnées, dont le freinage régénératif, améliorent cette autonomie, afin que les conducteurs puissent maximiser la distance parcourue avec une seule charge.

À propos de Kia Motors Corporation

Kia Motors (www.kia.com) est un constructeur de véhicules de classe mondiale pour les jeunes de coeur. Fondée en 1944, Kia vend aujourd'hui environ 3 millions de véhicules par an, dans plus de 190 pays. Elle compte 52 000 employés dans le monde entier, des usines de fabrication dans six pays et génère des revenus annuels de plus de 58 trillions de won (environ 50 milliards de dollars américains). Kia se positionne à la tête de la transition vers des véhicules électriques et s'efforce d'offrir des services de mobilité afin de contribuer à résoudre les défis urbains dans le monde entier. Le slogan de la marque, « Le pouvoir de surprendre », représente l'engagement de Kia à surprendre le monde entier par le biais d'expériences passionnantes et inspirantes qui dépassent les attentes.

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez visiter le Centre médiatique international de Kia Motors à www.kianewscenter.com.

À propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (KCI), fondé en 1999 et célébrant 20 années au Canada, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 195 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l'engagement de la société, à l'échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l'innovation automobile soutenue.

Qu'il s'agisse de modèles compacts, de multisegments, ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l'industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d'ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu plus d'un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento, la Stinger et le nouveau Seltos. Pour en savoir plus sur l'avantage Kia, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

