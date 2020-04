Groupe TMX Limitée annoncera les résultats financiers du premier trimestre de 2020 le lundi 11 mai 2020





Conférence téléphonique avec les analystes et assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires dans un format virtuel le mardi 12 mai 2020

TORONTO, le 9 avril 2020 /CNW/ - Groupe TMX Limitée annoncera dans la soirée du lundi 11 mai 2020 ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2020. Une conférence téléphonique avec les analystes aura lieu le mardi 12 mai 2020 à 8 h (HAE) pour discuter des résultats.

L'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires du Groupe TMX se tiendra uniquement dans un format virtuel au moyen d'une webdiffusion audio en direct le mardi 12 mai 2020 à 14 h (HAE). Seuls les actionnaires inscrits et les représentants dûment nommés des actionnaires auront le droit de participer à l'assemblée, de poser des questions et de voter en temps réel, pourvu qu'ils se soient connectés à l'assemblée au moyen du lien ci-dessous. Veuillez vous reporter à la page 2 de la circulaire d'information de la direction pour savoir comment participer à l'assemblée.

Horaire des activités du 12 mai 2020

Conférence téléphonique

avec les analystes : 8 h (HAE)

Conférence en direct par téléphone : 647 427-7450 ou

1 888 231-8191

Il sera possible d'écouter un enregistrement de la

conférence après avoir composé le 416 849-0833 ou le 1 855 859-2056

(code d'accès : 4790669).





La conférence téléphonique sera également présentée en

webdiffusion audio, puis l'enregistrement sera archivé dans la

section Événements pour les actionnaires du site du

Groupe TMX.



Assemblée annuelle

et extraordinaire : 14 h (HAE)





Assemblée virtuelle uniquement accessible par webdiffusion au

Lien

http://web.lumiagm.com/282197727





L'assemblée sera présentée en webdiffusion audio en direct,

puis l'enregistrement sera archivé dans la section Événements

pour les actionnaires du site du Groupe TMX.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .



