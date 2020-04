Arrivée de serveurs de normes industrielles sur les marchés de la 5G et des télécom : Supermicro dévoile le nouveau système compact 2U





Un nouveau serveur 2U Ultra de faible profondeur pour micro centres de données Edge prend en charge des nouveaux processeurs modulables de 2e génération Intel Xeon avec une TDP jusqu'à 205 watts et 8 cartes complémentaires

SAN JOSÉ, Californie, 9 avril 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq : SMCI), leader mondial de la technologie d'informatique verte et des solutions d'informatique, de stockage et de réseautage pour entreprises a dévoilé aujourd'hui son nouveau 2U Ultra SuperServer de faible profondeur, optimisé pour offrir des plateformes puissantes répondant aux normes de l'industrie et destinées à la 5G et aux environnements des télécommunications.

À mesure que le secteur des télécoms adopte progressivement des normes ouvertes comme les solutions reposant sur O-RAN, les opérateurs se montrent de plus en plus intéressés par une utilisation dans leurs infrastructures de serveurs commerciaux immédiatement disponibles (« COTS »). Toutefois, les nombreuses solutions qui existent pour les serveurs des technologies de l'information (TI) sont confrontées à des écueils comme la congestion de bande passante, le manque de modularité, les retards de traitement, de même que des préoccupations concernant la sûreté et l'intégrité des données, avec notamment des questions de conformité et de confidentialité. En proposant des serveurs correspondant aux normes industrielles et optimisés pour les applications dans la 5G, Supermicro est en train de transformer l'industrie des télécommunications grâce à des systèmes puissants, riches en fonctionnalités, assurant une connectivité intelligente et sans heurt à partir de la périphérie de réseau vers le nuage.

« Comme de plus en plus de sociétés cherchent à moderniser leurs centres de données et leurs infrastructures Edge en faisant appel aux plus récentes technologies de serveurs répondant aux normes de l'industrie, nous sommes en train d'élargir de manière agressive notre portefeuille de systèmes optimisés pour les applications de la 5G et des télécommunications, » a déclaré Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. « Notre nouveau 2U Ultra SuperServer de faible profondeur non seulement procure des caractéristiques meilleures, plus rapides et d'une efficacité énergétique plus écologique, mais de plus il comprend une accréditation NEBS et des alimentations électriques redondantes en courant continu ou alternatif. »

Avec des caractéristiques élevées de RAS (Reliability, Availability, Serviceability ? fiabilité, disponibilité, serviabilité) présentes sous un facteur d'encombrement de châssis de type armoire 2U de faible profondeur, le nouveau 2U Ultra SuperServer de Supermicro prend en charge deux nouveaux processeurs modulables de 2e génération Intel® Xeon® avec une enveloppe thermique (TDP) jusqu'à 205 watts pour chacun et fournit une haute performance d'informatique, stockage et réseautage pour micro centres de données Edge ('en périphérie de réseau'). Ce nouveau serveur 2U Edge prend en charge jusqu'à 6 To de mémoire DDR4 dans 24 logements et présente huit connecteurs d'extension PCI-E 3.0 destinés à des configurations flexibles de réseautage. L'aspect pratique des échanges à chaud 'hot swap' de lecteurs et de modules de ventilateurs s'effectuant par l'avant s'associe à une profondeur compacte de 22,6 pouces (57 cm) et à une accréditation NEBS 3, ce qui fait de ce serveur un bien précieux pour les organisations cherchant à moderniser leurs centres de données et leur infrastructure Edge.

Le nouveau serveur de Supermicro se présente avec un support pour carte de réseaux de portes programmables in situ (FPGA) Intel® FPGA Programmable Acceleration Card N3000 (Intel FPGA PAC N3000), constituant une plateforme extrêmement configurable permettant des applications à fort débit, à faible latence et à bande passante élevée. Cette plateforme peut contribuer à accélérer l'adoption de la virtualisation de fonction de réseau (NFV) de 5G et de réseau chez les fabricants de matériel de télécommunications (TEM), les fournisseurs de fonctions de réseau virtuel (VNF), les intégrateurs de systèmes et les télécommunications afin de mettre sur le marché des solutions modulables et de hautes performances.

Pour davantage de détails sur les produits Supermicro pour la 5G, visiter https://www.supermicro.com/en/products/5g.

Suivez Supermicro sur Facebook et Twitter pour recevoir ses plus récentes nouvelles et annonces.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq : SMCI), innovateur en tête de la technologie pour serveurs de hautes performances et de grande efficacité, est un fournisseur de premier plan qui distribue dans le monde entier ses Server Building Block Solutions® évoluées, destinées aux centres de données, à l'informatique en nuage, aux technologies de l'information pour entreprises, aux infrastructures Hadoop / Mégadonnées, à l'informatique haute performance (HPC) et aux systèmes embarqués. Supermicro a pris des engagements à l'égard de la protection de l'environnement, démontrés par son initiative « We Keep IT Green® » (Nous gardons les TI vertes) et fournit à ses clients les solutions énergétiques et écologiques les plus efficaces disponibles sur le marché.

Supermicro, Server Building Block Solutions, SuperServer et We Keep IT Green sont des marques déposées et/ou des marques commerciales déposées de Super Micro Computer, Inc.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SMCI-F

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1143236/PRBanner_2020_04_2U_Edge_5G_Telco_R02.jpg

Communiqué envoyé le 9 avril 2020 à 09:00 et diffusé par :