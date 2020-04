AIR MILES(MD) s'engage à consacrer jusqu'à 1 million de dollars pour soutenir Banques alimentaires Canada et Jeunesse, J'écoute en unissant ses forces avec ses 11 millions d'adhérents grâce à un programme de contrepartie





Pour chaque don de 500 milles Rêves effectué par un adhérent à l'un de ces organismes de bienfaisance, AIR MILES versera 50 $ et fera une contribution égale à la première tranche de 500 000 $ recueillis afin de soutenir les efforts de secours humanitaires et de soutien aux personnes partout au Canada.

TORONTO, le 9 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Programme de récompense AIR MILES a annoncé son engagement à appuyer deux principaux organismes caritatifs canadiens, Jeunesse, J'écoute et Banques alimentaires Canada, pour donner à ses 11 millions d'adhérents la possibilité de faire don de leurs milles afin de réaliser un changement positif. Les adhérents peuvent faire un don de 500 milles Rêves à Banques alimentaires Canada et AIR MILES contribuera 50 $ au nom de l'adhérent, et fera aussi une contribution équivalente à la première tranche de 500 000 $ recueillis, pour fournir 1 million de dollars ou plus en aide cruciale. À l'heure où les Canadiens trouvent des moyens de s'entraider, AIR MILES et ses adhérents se mobilisent pour appuyer les efforts de Jeunesse, J'écoute et de Banques alimentaires Canada.

« Dans ce moment sans précédent dans lequel nous nous trouvons, nous poursuivons le dialogue avec nos adhérents pour trouver le meilleur moyen de réaliser notre volonté commune d'avoir un impact positif sur la vie des Canadiens. Nous sommes fiers de proposer ce programme de don correspondant, avec Banques alimentaires Canada et notre partenaire de longue date, Jeunesse, J'écoute, » a déclaré Blair Cameron, président du Programme de récompense AIR MILES

Et de poursuivre, « Au nom de tous nos partenaires et de plus de 800 collaborateurs AIR MILES au Canada, nous encourageons les adhérents à faire un don dès aujourd'hui. AIR MILES fera une contribution égale à la première tranche de 500 000 $ recueillis pour porter le total à 1 million de dollars ou plus. Pour appuyer Jeunesse, J'écoute, qui offre un soutien et des ressources vitaux aux jeunes Canadiens dans un moment peu familier et déstabilisant, et Banques alimentaires Canada, qui aide à nourrir les Canadiens dans le besoin, les adhérents peuvent faire un don en utilisant des milles pour acheminer de l'aide aux Canadiens partout dans le pays. »

Impliquez-vous :

À compter d'aujourd'hui, les adhérents AIR MILES peuvent donner 500 milles Rêves à Banques alimentaires Canada ou à Jeunesse, J'écoute.

ou à Jeunesse, J'écoute. Pour chaque don effectué par un adhérent, AIR MILES versera 50 $ à l'organisme choisi par l'adhérent et fera aussi un don d'entreprise correspondant d'un montant de 50 $.

AIR MILES fera une contribution égale à la première tranche de 500 000 $ recueillis à travers l'engagement des adhérents.

Les adhérents recevront de l'organisme de bienfaisance un reçu fiscal à l'adresse de courriel associée à leur compte AIR MILES.

Ces deux options pour faire un don sont disponibles à travers.

Dans tout le pays, les Canadiens cherchent des moyens de s'impliquer et de soutenir ceux qui sont dans le besoin. AIR MILES est déterminé à faire en sorte que le Programme réagisse au nouvel environnement dans lequel nous nous trouvons. Cette nouvelle option de récompense permet aux Canadiens de participer au Programme de manière à faire une forte impression en faveur des Canadiens qui vivent dans la précarité alimentaire, et des jeunes qui nécessitent des services de soutien communautaires grâce à des dons financiers à Banques alimentaires Canada et à Jeunesse, J'écoute. Le choix des partenaires caritatifs pour cette initiative est basé sur notre objectif d'aider les Canadiens de tout âge, partout au pays, tout en canalisant la générosité des adhérents AIR MILES.

« Nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires de longue date au Programme de récompense AIR MILES, qui ont uni leurs efforts avec Jeunesse, J'écoute pour aider les jeunes pendant cette crise sans précédent. Ensemble, nous soutenons les jeunes Canadiens dans chaque province et chaque territoire, pour fournir un soutien crucial et pour être toujours là pour eux, » a déclaré Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. « Avec l'appui d'AIR MILES et de nos donateurs, nous sommes en mesure d'offrir des services de santé mentale en ligne en continu - 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 - aux jeunes quand ils en ont le plus besoin. Un grand merci à nos amis - notre famille - au Programme de récompense AIR MILES, nous sommes tous solidaires et nous oeuvrons ensemble! »

« De nombreux foyers canadiens dans tout le pays peinent à mettre des aliments sur leur table lors de ces moments éprouvants, » a estimé Chris Hatch, directeur général de Banques alimentaires Canada. « Nous sommes très reconnaissants de ce partenariat entre le Programme de récompense AIR MILES et Banques alimentaires Canada qui nous permet de soulager la faim aujourd'hui et la prévenir demain. »

Pour plus de renseignements sur la manière de faire don de vos milles, visitez airmiles.ca/dons

À propos du Programme de récompense AIR MILESmd

Avec près de 11 millions de comptes d'adhérent actifs, soit environ deux tiers des ménages canadiens, le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au pays. Les adhérents AIR MILES peuvent obtenir des milles auprès de plus de 300 marques canadiennes, internationales et en ligne de premier plan, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le Canada. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour utiliser des milles Argent AIR MILES instantanément, en ligne ou en magasin, chez les partenaires participants.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service 24/7 au Canada qui offre des services d'intervention professionnelle, des ressources et du soutien par texto aux jeunes. Depuis 1989, Jeunesse, J'écoute offre aux enfants, adolescents et jeunes adultes des services gratuits, confidentiels et anonymes (en anglais et en français) un appui crucial qui redonne l'espoir. Jeunesse, J'écoute est un organisme de bienfaisance canadien enregistré. La plus grande partie de ses revenus est amassée grâce aux dons de particuliers, de fondations, d'entreprises, et d'activités communautaires de collectes de fonds.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada agit comme chef de file à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires du Canada. Banques alimentaires Canada est un organisme de bienfaisance national qui se consacre à aider les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. L'organisme soutient un réseau d'associations provinciales, de banques alimentaires affiliées et d'organismes alimentaires qui ont pour objectif de soulager la faim dans leurs communautés. Le travail de l'organisme vise principalement à maximiser l'incidence collective, à renforcer la capacité locale et à diminuer la nécessité d'avoir recours aux banques alimentaires dans le but d'éradiquer la faim au Canada.

SOURCE Programme de récompense AIR MILES

Communiqué envoyé le 9 avril 2020 à 09:00 et diffusé par :