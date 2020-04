La Société canadienne du cancer offre un soutien virtuel au million de personnes touchées par le cancer pendant la pandémie de COVID-19





Création d'un fonds d'urgence

pour augmenter les ressources de soutien téléphonique et en ligne

afin d'aider les personnes atteintes de cancer à faire face à la pandémie

TORONTO, le 9 avril 2020 /CNW/ - Alors que le système de santé canadien se mobilise contre la pandémie de COVID-19, la Société canadienne du cancer (SCC) se consacre à l'un des groupes les plus vulnérables de la population - les personnes atteintes de cancer - en adoptant un modèle de soutien virtuel.

À l'heure actuelle au pays, plus d'un million de Canadiens sont ou ont été touchés par le cancer. Les personnes atteintes de la maladie sont actuellement au nombre des plus vulnérables de notre société en raison de l'affaiblissement de leur système immunitaire. S'ils contractent la COVID-19, ces Canadiens risquent davantage de souffrir de complications plus graves. Quant à celles qui suivent actuellement un traitement, elles pourraient voir leur plan de soins interrompu ou être privées du soutien social de leurs proches.

Maintenant plus que jamais, les programmes de soutien téléphonique et en ligne de la SCC sont essentiels pour aider les personnes faisant face au cancer et leurs proches aidants à réduire leur anxiété et leur sentiment d'isolement. Ces ressources décongestionnent les lignes téléphoniques d'information destinées au public, qui doivent composer avec un nombre d'appels beaucoup plus élevé que d'habitude en raison de la COVID-19.

Depuis le début de l'épidémie, il y a eu des demandes considérables de clavardage, pour le Service d'information sur le cancer de la SCC et pour ParlonsCancer.ca, la communauté de soutien par les pairs modérée par du personnel de la SCC pour veiller à ce qu'aucune question ne demeure sans réponse. Ces programmes aident les gens à tisser des liens dans leur communauté dans le confort et la sécurité de leur foyer.

« La pandémie de COVID-19 a de profondes répercussions sur la population canadienne et mondiale. Notre priorité est de soutenir les personnes atteintes de cancer, ce qui implique que devons faire tout ce que nous pouvons pour limiter la portée et la durée de cette pandémie. Nous invitons donc toutes les personnes touchées par le cancer à faire appel à nos programmes de soutien téléphonique et en ligne gratuits, où ils trouveront une oreille attentive pendant ce moment très difficile », a souligné Andrea Seale, chef de la direction, Société canadienne du cancer.

Les Canadiens peuvent montrer leur appui aux personnes touchées par le cancer en contribuant au Fonds d'urgence de lutte contre la COVID-19, grâce auquel la SCC pourra continuer à offrir des programmes de soutien téléphonique et en ligne. Les dons versés à ce fonds spécial serviront à prolonger les heures de service et à offrir des ressources supplémentaires pour répondre à la demande accrue et aider les personnes atteintes de cancer et leurs proches aidants à mieux affronter la maladie.

« Nous avons besoin de l'appui de la population pour nous assurer de pouvoir continuer à offrir une aide aux Canadiens touchés par le cancer, a ajouté Mme Seale. Le Fonds d'urgence de lutte contre la COVID-19 de la SCC élargira les programmes auxquels ces personnes peuvent accéder de chez elles afin qu'elles puissent recevoir le soutien dont elles ont cruellement besoin en cette période difficile. »

Pour savoir comment vous pouvez nous aider, visitez le site cancer.ca.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de bienfaisance national à soutenir les personnes touchées par tous les types de cancer, dans les communautés à travers le pays. Aucune autre organisation ne fait la même chose que nous. Nous sommes la voix des femmes et des hommes qui ont le cancer à coeur. Nous finançons des projets de recherche novateurs, nous fournissons un réseau d'aide pour toutes les personnes touchées par le cancer et nous incitons les gouvernements à apporter d'importants changements sociaux.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.



