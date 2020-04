Laurent Pharmaceuticals se joint à la bataille contre la COVID-19





Laurent Pharmaceuticals Inc., une entreprise biopharmaceutique au stade clinique, dérivé de l'Université McGill en 2012, annonce aujourd'hui qu'elle prévoit tester son médicament candidat phare LAU-7b chez les patients atteints de la maladie COVID-19, dans le cadre d'un essai clinique de Phase II.

Le LAU-7b est une nouvelle forme orale de fenrétinide, un médicament expérimental en développement par Laurent Pharmaceuticals pour son potentiel à contrôler l'inflammation dans les poumons. Au cours d'un récent effort de criblage des bibliothèques de médicaments mené par des scientifiques de l'Institut Pasteur Corée, la fenrétinide a également été identifiée comme une option potentielle de traitement antiviral pour COVID-19.

"Nous sommes ravis par la perspective de tester l'effet unique de LAU-7b sur la résolution de l'inflammation et ses propriétés antivirales récemment découvertes, contre le coronavirus dans un essai clinique chez des patients atteints par la COVID-19, pour réduire la gravité de la maladie et prévenir les complications pulmonaires", a déclaré Radu Pislariu, MD, Président-directeur général de Laurent Pharmaceuticals. "Le LAU-7b agit comme modulateur des constituants lipidiques des membranes et déclenche la résolution naturelle de l'inflammation, un processus impliquant certaines voies de signalisation qui jouent également un rôle essentiel dans l'entrée cellulaire du virus, sa réplication et sa capacité de déjouer les systèmes de défense de l'hôte, toutes des cibles d'attaque potentielles contre le virus", a ajouté le Dr Pislariu.

Le LAU-7b est actuellement évalué dans un essai clinique de phase 2 au Canada, aux États-Unis et en Australie, visant à traiter la réponse inflammatoire exagérée qui conduit à des lésions pulmonaires irréversibles chez les patients adultes atteints de fibrose kystique (FK). Les données cliniques de Phase Ib chez des patients adultes atteints par la FK ont montré une réduction importante des biomarqueurs pro-inflammatoires clés (IL-6, IL-8, nombre de neutrophiles) au début des épisodes d'exacerbation pulmonaire, suggérant un effet protecteur sur les poumons.

« Il existe de nombreuses similitudes entre la réponse inflammatoire aberrante dans les poumons des patients atteints par la FK et la pathogenèse des complications pulmonaires associées à l'infection au COVID-19 », a déclaré Larry Lands, MD, PhD, directeur de la médecine respiratoire pédiatrique au Centre universitaire de santé McGill, et conseiller médical en chef de Laurent Pharmaceuticals. « Les patients atteints de COVID-19 peuvent présenter une inflammation soudaine et excessive des poumons qui peut entraîner la nécessité d'assistance soutien respiratoire, causant ainsi un fardeau insoutenable pour le système de santé et une crise qui pouvant dégénérer rapidement en crise sociale», a ajouté le Dr Lands.

Laurent Pharmaceuticals travaille en étroite collaboration avec les autorités réglementaires du Canada et des États-Unis et prévoit de démarrer d'ici un mois un essai clinique de Phase II, randomisée et contrôlée par placebo. L'essai impliquera environs 200 patients diagnostiqués avec la COVID-19 et à risque de développer des complications pulmonaires, avec une durée de traitement de 14 jours.

