Pubco lance une visière de protection contre la COVID-19 à prix abordable





L'entreprise québécoise reconnue pour ses housses pour bébés Petit Coulou, l'organisateur médical AllerGO Kit et sa marque Boîte Bonheur contribue à la lutte au coronavirus

BLAINVILLE, QC, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Manufacturier de produits d'emballage haut de gamme depuis plus de 25 ans, l'entreprise familiale québécoise Pubco, également derrière le succès des housses pour bébés Petit Coulou, des AllerGo Kit et de Boîte Bonheur, annonce qu'elle contribuera activement à la lutte contre la pandémie de COVID-19, en produisant des centaines de milliers de visières de protection destinées aux employés des entreprises oeuvrant dans les services essentiels.

Au cours des dernières semaines, plus de 100 000 nouvelles visières ont été vendues à des entreprises privées évoluant dans des secteurs prioritaires et désirant protéger leurs précieux employés toujours au service de la population malgré le contexte actuel. C'est notamment le cas des entreprises Alcoa et Bausch, de centres pour personnes âgées, ainsi que de plusieurs organisations des domaines pharmaceutique et alimentaire, telles que Sobeys et Chenail. Pubco compte parmi ses nombreux clients réguliers de grandes entreprises des secteurs cosmétique et industriel, en plus d'être fournisseur officiel des gouvernements canadien et américain.

Ce nouveau produit sera disponible en grandes quantités dès le 13 avril prochain. Pour le vice-président exécutif de Pubco, Patrick Zacard, l'idée de mettre sur le marché cette nouvelle visière de protection allait de soi, puisque l'entreprise a à coeur le bien-être et la sécurité de ses clients depuis sa fondation.

« Ce genre de projet fait partie de notre ADN. La mission de Pubco est de faire une différence dans la communauté par des gestes concrets, et une des valeurs les plus importantes de notre famille est l'entraide. Notre équipe veille quotidiennement à livrer des produits répondant aux plus hauts standards de qualité dans le domaine de l'emballage. Nos populaires housses Petit Coulou ont été créées dans le but de protéger les bébés et les jeunes enfants des conditions climatiques, peu importe où ils habitent dans le monde. Pour leur part, nos Boîte Bonheur sont remplies de messages qui font du bien et qui touchent le coeur de milliers de personnes sur plusieurs continents. Ce dernier projet a d'ailleurs vu le jour il y a plus de 12 ans dans les hôpitaux du Québec, suite au cancer d'un membre de notre famille qui fait aussi partie de notre équipe », indique-t-il.

UNE VISIÈRE À PRIX ABORDABLE, À USAGE UNIQUE ET RAPIDEMENT DISPONIBLE

Fruit d'une conception novatrice et testée en laboratoire, la nouvelle visière de protection a été créée par deux ingénieurs et deux designers industriels de Pubco. Celle-ci est entièrement fabriquée au Québec avec du carton couché et une fenêtre de polyester (PET), un matériau certifié HACCP/BRC (haut standard sanitaire).

Les nouvelles visières Pubco à usage unique bénéficient d'un niveau d'étanchéité équivalent au plastique. S'assemblant facilement en moins de 30 secondes, cet équipement de protection est entièrement ajustable, grâce à une sangle laminée. Il permet également le port de lunettes en tout confort.

Abordable et rapidement accessible, le produit sera disponible au coût unitaire de 2,50$ à 3,00$, selon la quantité minimale requise. Afin d'apporter son aide dans la lutte au coronavirus, l'entreprise offre ce produit au plus bas prix possible, en plus d'assurer des délais de livraison qui ne devraient pas excéder les 5 à 7 jours.

Pour se procurer ces visières, visitez le site Pubco.com ou communiquez avec le service à la clientèle de Pubco, par téléphone au 1 866 984-4888, 450 433-4272 ou par courriel à services@pubco.com.

PUBCO, UNE ENTREPRISE ENGAGÉE AU SEIN DE SA COMMUNAUTÉ

Pubco est réputée pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Depuis leur création, les housses et accessoires pour bébés et jeunes enfants Petit Coulou ont su simplifier la vie des parents, du Canada jusqu'en Russie, tout en permettant aux familles de profiter des bienfaits d'une vie active. Les produits Petit Coulou ont d'ailleurs fait l'objet de nombreux brevets au Canada et aux États-Unis.

L'AllerGO Kit est un organisateur médical, qui assure la sécurité et la tranquillité d'esprit des personnes allergiques, malades ou devant prendre de la médication. Il est muni d'une grande pochette pouvant contenir une chambre d'inhalation et d'une pochette isolée movible, qui protège l'adrénaline auto-injectable ou les médicaments des variations de température.

Lancée en 2009, la célèbre marque Boîte Bonheur a de son côté contribué à répandre la joie au Canada, aux États-Unis, en France, en Espagne et dans plusieurs autres pays en proposant des messages inspirants et réconfortants adaptés à toutes les occasions, des événements les plus heureux aux épreuves les plus difficiles.

À propos de Pubco

Fondée à Blainville en 1995, Pubco est reconnue mondialement pour ses produits d'emballage haut de gamme, ainsi que ses marques Petit Coulou et Boîte Bonheur. Exportant ses produits dans une quarantaine de pays, l'entreprise familiale québécoise dispose de 6 brevets, dessins techniques et marques de commerce en vigueur dans plus de 150 pays. Plusieurs de ses produits sont disponibles en 10 langues, soit le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'italien, l'allemand, le polonais, le catalan, le suédois et le russe.

