Les Compagnies Loblaw Limitée investit pour aider ses clients et collègues à faire face à la pandémie de COVID-19





BRAMPTON, ON, le 9 avril 2020 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») (TSX : L) a fait le point aujourd'hui sur les mesures qu'elle a prises relativement à la pandémie de COVID-19.

En tant que l'un des plus grands détaillants au Canada, Loblaw a un rôle crucial à jouer pour aider les Canadiens à avoir un accès continu à des produits alimentaires et à des produits et services pharmaceutiques dans la plupart des collectivités à l'échelle nationale. En tant qu'employeur de plus de 190 000 collègues, Loblaw prend très au sérieux son rôle consistant à fournir un environnement de travail et de magasinage sain et sécuritaire pour ses collègues et les milliers de clients qui se rendent chaque semaine dans ses pharmacies et magasins d'alimentation.

« Nous sommes très conscients du rôle important que nous pouvons jouer pour aider les Canadiens à traverser cette période difficile, a déclaré Galen Weston, président exécutif du Conseil de Les Compagnies Loblaw Limitée. Nous apportons constamment des changements à nos façons de faire pour répondre à ces nouveaux besoins et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour mener nos activités de manière à protéger la sécurité de nos collègues et de nos clients. »

Depuis le mois de mars, les Canadiens se tournent en nombre record vers les magasins d'alimentation et les pharmacies. Cela a donné lieu à un accroissement important des ventes et à une forte hausse de la demande pour les articles de première nécessité, les clients ayant commencé à délaisser les produits discrétionnaires. Alors que la gravité de la pandémie s'est accentuée durant le mois, la société a augmenté ses investissements de manière à répondre à quatre grandes priorités : rehausser le degré de commodité pour les clients en élargissant la capacité des services en ligne et en ayant recours à du personnel additionnel dans nos magasins; soutenir les collègues dans nos magasins et centres de distribution grâce à des primes salariales temporaires et des garanties de protection salariale; assurer le maintien de nos activités en intensifiant les protocoles d'assainissement de même que les mesures de sécurité en magasin et en installant des écrans en plexiglas aux caisses; et fournir un soutien financier à nos collectivités et clients en offrant une aide financière aux banques alimentaires ainsi qu'à divers organismes de bienfaisance communautaires et en offrant des solutions personnalisées aux clients détenteurs d'une carte MasterCard PC aux prises avec des difficultés financières.

« Ces investissements donnent lieu à la fois à des bénéfices et des coûts additionnels; ils font une différence positive puisqu'ils contribuent à aider nos clients et nos collègues à surmonter l'énorme défi qu'est la COVID-19, a poursuivi M. Weston. Vu l'incertitude qui règne quant à la durée et aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'économie canadienne, nous devons nous attendre à ce que certaines perturbations persistent en ce qui a trait à nos activités. Les habitudes de magasinage continuent d'évoluer, tout comme la demande pour les types de produits et de services que nous offrons. »

Compte tenu de ce contexte, il est difficile de prévoir avec précision quelle sera la performance de notre entreprise d'ici la fin de l'exercice en regard de nos prévisions publiées antérieurement. Par conséquent, Loblaw retire ses perspectives pour 2020 contenues dans son rapport de gestion pour l'exercice terminé le 28 décembre 2019. Loblaw a l'intention de publier ses résultats du premier trimestre de 2020 le 29 avril 2020.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, des services financiers, ainsi des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant environ 200 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 4000 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissement détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des Canadiens, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 magasins d'alimentation, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans plus de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et plus de 500 magasins Loblaw; ses services bancaires offerts par l'entremise des Services financiers le Choix du PrésidentMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à des prix abordables pour toute la famille; et trois des marques les plus populaires au Canada, soit Life Brand, sans nomMD et le Choix du Président.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Loblaw, à l'adresse www.loblaw.ca, et le profil d'émetteur de Loblaw à l'adresse www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, notamment en ce qui a trait aux mesures annoncées prises par l'entreprise et aux répercussions de la pandémie de COVID-19. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de Loblaw par rapport aux événements futurs. Compte tenu de cette période d'incertitude sans précédent, il n'y a aucune assurance concernant : a) l'incidence de la COVID-19 sur les activités, l'exploitation et le rendement de Loblaw, y compris sa capacité à atteindre ou à dépasser ses perspectives financières pour 2020, qui ont maintenant été retirées, ou à demeurer sur la bonne voie pour les atteindre ou les dépasser; b) la capacité de Loblaw à atténuer ces répercussions; c) les risques de crédit, de marché, de change, d'exploitation et de liquidité de manière générale; d) d'autres risques inhérents aux activités de Loblaw et/ou à des facteurs indépendants de sa volonté qui pourraient avoir un effet négatif important sur la société.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et impondérables, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Loblaw et qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits dans la notice annuelle actuelle de Loblaw et l'incertitude liée à la pandémie de COVID-19 actuelle. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Loblaw ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés de manière à rendre compte de nouvelles informations, de l'occurrence de nouveaux événements ou d'un changement éventuel de circonstances. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci et sont visés par les présentes mises en garde.

