EOX Vantage aide les entreprises qui font du télétravail pendant la crise





Elle met gratuitement à leur disposition une suite logicielle d'outils de communication

BEACHWOOD, Ohio, 9 avril 2020 /CNW/ - Un fabricant mondial de logiciels, EOX Vantage, intervient pour aider les équipes à demeurer productives et opérationnelles alors qu'elles sont soudainement obligées de travailler à partir de chez elles en raison de la pandémie de COVID-19.

Le fournisseur de systèmes d'exploitation pour grandes entreprises, basé à Cleveland, offre gratuitement et jusqu'à la fin de l'année son logiciel en tant que service (SaaS), une suite logicielle d'outils de collaboration et de communication, dans le cadre d'un programme qu'elle a intitulé TeamedUp 2020. L'initiative TeamedUp 2020 a pour objectif d'aider à connecter les millions de personnes isolées qui constituent notre population active mondiale et celles qui sont tout près de chez nous et dont la vie a été bouleversée par la crise sanitaire, afin d'unifier la communication et la collaboration des équipes déplacées.

« Notre communauté revêt une extrême importance pour notre entreprise, et nous pensons que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour l'épauler en cette période d'incertitude. Les principales caractéristiques de notre offre de produit peuvent aider concrètement celles et ceux qui, indépendamment de l'endroit où ils se trouvent, jonglent avec leurs obligations professionnelles, familiales et l'éloignement. Pour notre équipe de direction, mettre à la disposition des entreprises qui en ont besoin l'entière fonctionnalité de nos outils de collaboration et de communication était une évidence, a déclaré le directeur général d'EOX Vantage, Sudhir Achar. Nous sommes déterminés à aider les entreprises à traverser cette crise et à contribuer en procurant les moyens qui font notre force - la visibilité, l'accroissement de la productivité, la sécurité et la collaboration. »

La suite logicielle TeamedUp 2020 comprend le clavardage, la messagerie intégrée, les annonces et les fonctions de gestion des relations avec la clientèle qui permettent aux équipes dispersées de collaborer en temps réel, sans à-coups et de façon efficace grâce à un seul système sécurisé qui élimine le besoin de maintenir différentes plateformes. Cette suite logicielle est idéale pour les entreprises en démarrage, les entreprises plus petites et toutes les organisations qui ne possèdent pas actuellement de plateforme tout-en-un.

TeamedUp 2020 procure aux gestionnaires, aux propriétaires et aux membres de l'équipe les outils nécessaires pour accroître la productivité et la collaboration en insufflant l'élément humain qui manque actuellement, et en simplifiant le processus du retour au travail.

La suite logicielle TeamedUp 2020 sera offerte jusqu'au 31 décembre 2020 sans les frais qui s'appliquent d'ordinaire.

« Depuis que le télétravail a débuté, des clients nous ont déclaré que les outils TeamedUp 2020 avaient minimisé la perturbation et leur avait permis de poursuivre leurs activités, a déclaré le directeur général Sudhir Achar. Nous sommes ravis de pouvoir aider, et nous espérons que d'autres entreprises tireront parti de cette plateforme. »

Les organisations qui souhaitent obtenir TeamedUp 2020 gratuitement devraient communiquer ici avec EOX Vantage.

À propos d'EOX Vantage : En tant que chef de file mondial reconnu en matière d'efficacité opérationnelle, EOX Vantage offre des solutions haut de gamme par l'intermédiaire de son système d'exploitation pour grandes entreprises et de ses services gérés. Les clients des industries des assurances, de la logistique, de la fabrication, des soins de santé et des services juridiques choisissent EOX Vantage pour la qualité et les résultats que leur assurent ses produits et services. Grâce aux tableaux de bord et aux analyses de données exploitables de la plateforme sécurisée et tout-en-un d'EOX Vantage, les entreprises obtiennent la visibilité dont elles ont besoin pour prendre des décisions plus éclairées qui leur permettent d'augmenter la productivité, de réaliser des économies de temps et de coût, et d'améliorer la collaboration. EOX Vantage permet aux clients de se concentrer sur ce qu'elles font de mieux en réduisant le temps consacré à la gestion de leurs opérations essentielles et en améliorant leur efficacité au moyen de données et de renseignements stratégiques.

