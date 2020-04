Mise à jour sur les activités de George Weston Limitée en lien avec la COVID-19





TORONTO, le 9 avril 2020 /CNW/ - George Weston Limitée (« George Weston » ou la « société ») (TSX : WN) a fait le point aujourd'hui sur les mesures qu'elle a prises relativement à la pandémie de COVID-19.

La société et ses secteurs d'exploitation continuent de jouer un rôle crucial compte tenu de l'environnement actuel et ont pris des mesures importantes relativement à la pandémie de COVID-19. Loblaw a connu une forte augmentation de ses ventes depuis le début du mois de mars, et a investi des sommes considérables afin de s'assurer que les Canadiens continuent d'avoir accès à des produits alimentaires et à des produits et services pharmaceutiques en magasin et en ligne, et de maintenir un environnement sain et sécuritaire dans ses magasins et pharmacies. La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix a récemment annoncé qu'elle travaillerait en collaboration avec les petites entreprises et les locataires indépendants admissibles qui ont demandé un allégement de loyer, en accordant, au cas par cas, un report temporaire de 60 jours pour le paiement de leur loyer. Weston Foods s'est rapidement adaptée aux changements de la demande des clients de la vente au détail et des services alimentaires, et elle prend les mesures nécessaires pour assurer la fiabilité de sa chaîne d'approvisionnement et pour améliorer ses pratiques en matière de fabrication afin de préserver la santé de sa main-d'oeuvre et la sécurité de ses produits.

« Les entreprises de George Weston ont réagi avec rapidité et de manière réfléchie à la pandémie de COVID?19, tout cela dans le but de soutenir leurs collègues, leurs clients, leurs locataires, leurs fournisseurs et leurs collectivités. Nous sommes fiers des actions qui ont été prises par Loblaw, Propriétés de Choix et Weston Foods durant cette période difficile et sans précédent, de même que des efforts extraordinaires déployés par notre personnel. Notre groupe de sociétés poursuivra ce travail important et continuera de répondre aux besoins de nos collectivités et parties prenantes du mieux qu'elle le pourra », a déclaré Galen G. Weston, président du Conseil et chef de la direction de George Weston Limitée.

Compte tenu de ces changements et d'autres mesures qui seront mises en oeuvre par les secteurs d'exploitation de la société et vu l'incertitude quant à la durée et aux répercussions de la pandémie de COVID-19, il est difficile de prévoir avec précision qu'elle sera la performance de la société et de chacun de ses secteurs opérationnels d'ici la fin de l'exercice en regard des prévisions publiées par la société et par chacune de ses unités d'exploitation. Par conséquent, la société retire ses perspectives pour 2020 contenues dans son rapport de gestion de l'exercice terminé le 31 décembre 2019 (le « rapport de gestion annuel »). La société a l'intention de publier ses résultats du premier trimestre de 2020 le 5 mai 2020.

À propos de George Weston Limitée

George Weston Limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses trois secteurs d'exploitation à présenter, à savoir Loblaw, la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix et Weston Foods. Loblaw offre aux Canadiens des produits d'alimentation, de pharmacie, de soins de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale, des services financiers et des produits et services de téléphonie mobile. Propriétés de Choix détient, gère et aménage un portefeuille de haute qualité d'immeubles de commerces de détail, d'immeubles industriels, d'immeubles à bureaux et d'immeubles résidentiels situés partout au Canada. Le secteur d'exploitation Weston Foods inclut un chef de file des produits de boulangerie en Amérique du Nord qui offres des pains et petits pains au Canada, de même que des pains et petits pains surgelés et artisanaux ainsi que des gâteaux, des beignes, des tartes, des biscuits et d'autres produits partout au Canada et aux États-Unis.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, notamment en ce qui a trait aux mesures annoncées par l'entreprise et aux répercussions de la pandémie de COVID-19. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de la société par rapport aux événements futurs. Compte tenu de cette période d'incertitude sans précédent, il n'y a aucune assurance concernant : a) l'incidence de la COVID-19 sur les activités, l'exploitation et le rendement de la société et de ses secteurs d'exploitation, y compris sa capacité à atteindre ou à dépasser ses perspectives financières pour 2020, qui ont maintenant été retirées, ou à demeurer sur la bonne voie pour les atteindre ou les dépasser; b) la capacité de la société et de ses secteurs d'exploitation à atténuer ces répercussions; c) les risques de crédit, de marché, de change, d'exploitation et de liquidité de manière générale; d) d'autres risques inhérents aux activités de la société ou celles de ses secteurs d'exploitation et/ou à des facteurs indépendants de sa volonté qui pourraient avoir un effet négatif important sur la société.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et impondérables, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société et qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits dans le rapport de gestion annuel et la notice annuelle actuelle de la société et l'incertitude liée à la pandémie de COVID-19 actuelle. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la société ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés de manière à rendre compte de nouvelles informations, de l'occurrence de nouveaux événements ou d'un changement éventuel de circonstances. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci et sont visés par les présentes mises en garde.

SOURCE George Weston Limitée

Communiqué envoyé le 9 avril 2020 à 08:00 et diffusé par :