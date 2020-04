Scientist.com et HealthEconomics.Com s'associent en partenariat afin d'optimiser le sourçage en ligne de Health Economics and Outcomes Research (HEOR) et de Real World Evidence (RWE)





Scientist.com, la plus grande place de marché de l'industrie pharmaceutique pour la recherche externalisée, s'est associée en partenariat avec HealthEconomics.Com, principale Connected Communitytm (communauté connectée) au monde qui met en relation les parties prenantes mondiales au sein de la communauté HEOR et RWE, avec le marché pharmaceutique. Scientist.com et HealthEconomics.Com ont créé HEOR & RWE Marketplace, plateforme virtuelle utilisable par les chercheurs en télétravail pour effectuer des évaluations et des achats de produits HEOR et RWE auprès de centaines de fournisseurs internationaux.

« Il est essentiel que les chercheurs du domaine médical puissent continuer à travailler sur leurs projets pendant le confinement imposé en raison de la pandémie de COVID-19 », a affirmé Kevin Lustig, Ph.D., président et fondateur de Scientist.com. « Notre partenariat avec HealthEconomics.Com pour créer une place de marché virtuelle destinée à la communauté HEOR et RWE permettra de poursuivre la recherche malgré le confinement généralisé. »

La plateforme HEOR & RWE Marketplace résout les problèmes posés par les périodes de sous-traitance prolongées, le manque de normalisation RFI et la pénurie de fournisseurs qualifiés. Cette place de marché simplifie et rationalise le processus de sourçage tout en réduisant le temps de découverte.

« Où qu'ils se trouvent, les acheteurs et vendeurs de HEOR et RWE du monde entier cherchent des moyens plus simples et plus efficaces d'identifier des opportunités, de trouver des partenaires, d'économiser du temps et de l'argent et d'optimiser l'accès au marché », a commenté Patti Peeples, Ph.D., R.Ph., directrice générale de HealthEconomics.Com. « HEOR & RWE Marketplace est un moyen puissant de connecter acheteurs et vendeurs, d'offrir une science plus rapide et d'accélérer la prise de décisions de santé axées sur la valeur. »

Pour en savoir plus sur cette nouvelle place de marché, participez à notre prochain webinaire, Faster to Market: Transforming HEOR & RWE Using Virtual Sourcing, prévu le mercredi 15 avril 2020 à 9 h, heure d'été du Pacifique.

Vous pouvez également vous inscrire en tant qu'acheteur ou vendeur sur HEOR & RWE Marketplace.

À propos de Scientist.com

Scientist.com est la première place de marché optimisée par IA de l'industrie pharmaceutique pour la recherche et le développement externalisés. Cette place de marché simplifie l'ensemble du processus d'approvisionnement en matière de R&D, économisant du temps et de l'argent, réduisant les risques et donnant accès aux technologies et aux outils innovants les plus récents. Scientist.com exploite des places de marché d'entreprises privées, pour la plupart des grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, la Biotechnology Innovation Organization (BIO) et les National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis. Depuis sa fondation en 2007, Scientist.com a levé plus de 39 millions USD auprès de 5AM Ventures, Leerink Transformation Partners et Heritage Provider Network, entre autres.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur scientist.com.

Retrouvez Scientist.com sur les médias sociaux : LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook et Instagram.

À propos de HealthEconomics.Com

HealthEconomics.Com est la CONNECTED COMMUNITYtm la plus complète et la plus crédible au monde qui sert de lien mondial avec les communautés HEOR (recherche en économie de la santé et des résultats), RWE (preuves concrètes) et des parties prenantes d'accès au marché pharmaceutique. HealthEconomics.Com connecte les personnes aux ressources, à la recherche, aux opportunités éducatives, à l'emploi et à la politique (le tout dans un seul endroit) avec pour mission d'entreprise de progresser dans la communication sur la valeur des soins de santé, ce qui conduira finalement à l'amélioration des résultats de santé et à une réduction des coûts. Rendez-vous sur healtheconomics.com pour en savoir plus. Connectez-vous à HealthEconomics.Com sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter, Facebook, Vimeo

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 avril 2020 à 08:00 et diffusé par :