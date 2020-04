La Société Canadian Tire fait un don de 5 millions de dollars à l'intention des travailleurs de la santé et communautaires de première ligne au Canada





TORONTO, le 9 avril 2020 /CNW/ - La Société Canadian Tire (TSX :CTC, TSX :CTC.a) (« La Société ») a lancé aujourd'hui le Fonds de réponse à la COVID-19 de Canadian Tire s'élevant à 5 millions de dollars afin d'aider les Canadiens et les Canadiennes ainsi que les communautés du pays à faire face à la pandémie de la COVID-19 actuelle. Ce fonds comprend deux dons de 1 million de dollars chacun à l'intention de la Croix-Rouge canadienne et de United Way Centraide Canada, ainsi qu'un don d'équipement de protection individuelle (EPI) et d'articles essentiels provenant de notre famille d'entreprises allant jusqu'à 3 millions de dollars.

Notre don de 1 million de dollars à la Croix-Rouge canadienne aidera à favoriser la santé et le bien-être des Canadiens et des Canadiennes grâce à l'utilisation de ses hôpitaux mobiles, de ses fournitures de secours et de ses sites d'isolement, en plus de fournir de l'équipement de protection individuelle au personnel de la Croix-Rouge qui répond aux besoins des communautés à l'échelle du pays. United Way Centraide Canada destinera notre don de 1 million de dollars au renforcement du soutien aux Canadiens et Canadiennes les plus vulnérables en finançant des services sociaux communautaires vitaux tels que la livraison de nourriture, les services de proximité aux personnes âgées vivant dans des habitations précaires ou à loyer modéré, les lignes d'écoute téléphonique, les refuges pour femmes et sans-abris, et le soutien aux travailleurs communautaires de première ligne.

Notre don d'articles de 3 millions de dollars servira à soutenir les travailleurs médicaux de première ligne et les organismes communautaires dans le besoin. Outre notre don d'équipement de protection individuelle, nous sommes prêts à répondre à la demande pour d'autres articles essentiels, tels que des produits de nettoyage, des vêtements médicaux et des chaussures de course et de sécurité, dont ont besoin les travailleurs médicaux de première ligne et les organismes communautaires. Si vos travailleurs médicaux de première ligne ou vos organismes communautaires ont besoin d'articles essentiels, veuillez nous faire parvenir une demande de soutien par l'entremise de notre site Web ici.

« En tirant avantage des réseaux de la Croix-Rouge canadienne et de United Way Centraide Canada, nous serons en mesure de soutenir rapidement les communautés qui ont le plus besoin de notre aide, déclare Greg Hicks, président et chef de la direction, Société Canadian Tire. Forts de notre présence nationale étendue au sein des communautés à l'échelle du pays et du soutien de notre famille d'entreprises, nous sommes dans une position privilégiée pour fournir aux travailleurs communautaires et de première ligne les articles qui aideront à les garder en sécurité et à accomplir efficacement leur travail.

Outre le soutien apporté par l'entremise du Fonds de réponse à la COVID-19 de Canadian Tire, les marchands associés Canadian Tire continuent de jouer un rôle critique en appuyant leurs communautés locales au fil de l'évolution de la pandémie de la COVID-19. En unissant leurs efforts, les marchands associés ont fait don de façon indépendante de 160 000 masques, 164 000 paires de gants et 20 000 litres de désinfectant pour les mains à des hôpitaux, des maisons de soins infirmiers et des organismes communautaires dans le besoin à l'échelle locale. Il y a plusieurs semaines, nous avons suspendu le réapprovisionnement en masques N95 de nos magasins. Nous avons cessé toutes les ventes de masques certifiés N95 et ASTM dans nos magasins et sur notre site Web, et faisons don de tous les stocks restants aux travailleurs de la santé de première ligne par l'entremise du Fonds de réponse à la COVID-19 de Canadian Tire. Nous avons également mis notre chaîne d'approvisionnement à la disposition de l'industrie des soins de la santé afin d'acheminer de l'équipement de protection individuelle dans l'ensemble du pays.

« Compte tenu du fait que la pandémie de la COVID-19 continue d'évoluer, la Croix-Rouge canadienne adapte ses services et met à contribution son expertise afin de répondre aux besoins émergents à l'échelle du pays, explique Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne. Les fonds versés aujourd'hui par la Société Canadian Tire aideront la Croix-Rouge à poursuivre son travail de collaboration en vue de répondre aux besoins uniques qui surviennent en raison de la pandémie de la COVID-19. »

« Maintenant plus que jamais, il est primordial d'unir nos efforts afin de protéger les personnes les plus vulnérables au sein de nos communautés et nous sommes reconnaissants à la Société Canadian Tire pour son soutien généreux, déclare Dan Clement, président et chef de la direction, United Way Centraide Canada. Grâce à ce partenariat, nous serons en mesure de nous assurer que les personnes les plus vulnérables ont accès aux essentiels de la vie, à savoir de la nourriture et un logis, et que les partenaires et agences communautaires peuvent continuer à accomplir leur travail vital au sein des communautés locales partout au pays. »

Pour en savoir plus sur les façons dont nous aidons nos employés, nos clients et nos communautés à gérer la COVID-19, veuillez vous rendre à l'adresse corp.canadiantire.ca/COVID19.

