COVID-19 : Hydro-Québec et la New York Power Authority signent une entente d'assistance mutuelle





MONTRÉAL, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec et la New York Power Authority (NYPA), la plus grande société d'État du secteur de l'énergie aux États-Unis, ont signé le 2 avril dernier une entente par laquelle elles s'engagent à s'entraider pour garantir un approvisionnement continu en électricité au Québec et dans l'État de New York. Hydro-Québec et la NYPA sont sensibles au caractère essentiel de cet approvisionnement et à l'importance de la coopération régionale dans un contexte de pandémie.

« Nous sommes fiers de pouvoir mettre notre expertise à la disposition de nos collègues new-yorkais et compter sur leur soutien en cas d'urgence », mentionne David Murray, chef de l'exploitation d'Hydro-Québec et président d'Hydro-Québec Production.

L'entente prévoit un mécanisme accéléré de partage d'expertises et de travailleurs spécialisés ainsi que de fourniture d'équipements ou de matériaux.

Chaque entreprise déterminera d'abord si elle est en mesure de prêter main-forte à l'autre, notamment en fonction de ses propres besoins et des considérations liés à la santé et à la sécurité de ses travailleurs.

Le Québec et New York ont une longue histoire de collaboration dans le domaine de l'électricité. Les premières exportations d'électricité du Québec vers New York remontent à 1910. L'année dernière, les exportations d'hydroélectricité québécoise ont représenté environ 5 % de la consommation totale de l'État de New York.

Cette entente sera en vigueur jusqu'à la fin de septembre 2020.

