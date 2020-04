Une assistance pour les conducteurs : Aviva Canada réagit à la COVID-19





TORONTO, le 9 avril 2020 /CNW/ - Pour venir en aide aux Canadiens pendant la pandémie de COVID-19, Aviva Canada annonce aujourd'hui des mesures d'urgence qui prendront la forme de 100 millions de dollars en assistance immédiate aux conducteurs, notamment des options de réduction des primes d'assurance.

«?Les Canadiens ont besoin d'aide maintenant. Nous sommes tous dans le même bateau, c'est pourquoi nous désirons alléger le lourd fardeau financier que subissent certaines personnes. Il s'agit d'une aide immédiate pour ceux qui en ont besoin, et d'un engagement à plus long terme visant à protéger nos clients pendant la crise que nous traversons,?» explique Jason Storah, le chef de la direction d'Aviva.

Réductions de prime en fonction de l'utilisation

Les clients qui ont complètement cessé de conduire pourront profiter d'une réduction de leurs primes d'assurance allant jusqu'à 75 % grâce au nouvel avenant #StayHome (restez à la maison).

Ceux qui doivent prendre le volant pendant la pandémie, mais moins souvent, pourraient également être admissibles à des économies pouvant atteindre 15 %.

Il suffit aux clients d'appeler leur courtier ou leur agent pour discuter de l'utilisation de leur véhicule pour déterminer quelles économies leur sont offertes.

En outre, les véhicules utilisés à des fins personnelles servant à la livraison de nourriture et de fournitures médicales pendant cette période seront couverts en vertu des polices d'assurance automobile des particuliers. Il n'y aura aucune incidence sur la garantie ni sur les primes, que le conducteur soit un bénévole ou un employé rémunéré.*

L'engagement d'Aviva en ce qui touche les primes

Aviva n'augmentera pas les primes au renouvellement; en d'autres termes, les clients conserveront les mêmes primes d'assurance auto pendant les 12 mois de leur prochaine période d'assurance, jusqu'à nouvel ordre.**

Modalités de paiement souples

Les clients qui éprouvent des difficultés financières à cause de la COVID-19 peuvent appeler leur courtier ou leur agent pour reporter le paiement de leurs primes jusqu'à 90 jours sans pénalité ni frais supplémentaires.

Aviva Canada renoncera aux frais pour fonds insuffisants dans le cas d'un client qui n'est pas en mesure de faire des paiements, et elle continuera de fournir la protection d'assurance pendant cette période.

Bâtir des collectivités plus fortes

Au début de la semaine, Aviva Canada a annoncé qu'elle faisait un don de 500?000 $ à la Croix-Rouge canadienne qui servira à :

financer l'achat d'équipements - comme des lits de camp, des couvertures, des oreillers, des masques et des gants;



soutenir le personnel d'intervention d'urgence déployé pour contribuer au bien-être des Canadiens de retour au Canada et à prendre soin d'eux;



soutenir la formation et le déploiement des bénévoles qui évaluent par téléphone la sécurité et le bien-être des personnes vulnérables.

Depuis le 6 avril, Aviva Canada offre gratuitement une assistance routière aux policiers, aux ambulanciers, aux pompiers et au personnel soignant pendant la pandémie de COVID-19. Ils n'ont pas à être clients d'Aviva Canada pour bénéficier de l'assistance routière gratuite, il leur suffit d'appeler le 1 844 398-2001.

offre gratuitement une assistance routière aux policiers, aux ambulanciers, aux pompiers et au personnel soignant pendant la pandémie de COVID-19. pour bénéficier de l'assistance routière gratuite, il leur suffit d'appeler le 1 844 398-2001. Les employés d'Aviva prévoient de donner plus de 90?000 heures en se mettant bénévolement au service des organisations caritatives qui aident les personnes vulnérables et âgées, afin que ceux en auto-isolement puissent préserver leur santé, être en sécurité et rester connectés à leur milieu pendant cette période.

Notes à l'intention des rédacteurs

*Ne s'applique pas aux clients qui effectuent des livraisons ou qui transportent des personnes en se servant d'une application tierce.

**S'applique aux renouvellements postés à partir du 17 avril ou à la date de réception de l'approbation des autorités réglementaires de leur province si elle est ultérieure. Les clients qui ont subi des pertes élevées ou qui ont commis des infractions au code de la route pourraient être exclus.

