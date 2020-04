Nestlé Canada remet plus de deux millions de dollars en dons à Banques alimentaires Canada pour aider les familles et les communautés touchées par la COVID-19





NORTH YORK,ON, le 9 avril 2020 /CNW/ - Nestlé Canada, nous nous soucions profondément de la collectivité au sein de laquelle nous vivons et exerçons nos activités. En tant qu'organisation engagée à améliorer la qualité de vie et à contribuer à un avenir plus sain, l'entreprise est fière d'annoncer qu'elle fera don de plus de deux millions de dollars en aliments à Banques alimentaires Canada pour aider à nourrir les familles et les collectivités touchées par le COVID-19.

«Nous traversons une période exceptionnelle, et maintenant, plus que jamais, nos communautés ont besoin de notre soutien. Il est très important pour nous, chez Nestlé Canada, de faire tout ce que nous pouvons pour aider ceux qui en ont besoin et nous sommes heureux de soutenir nos partenaires de bienfaisance de longue date, par des dons financiers ou des dons de produits», a déclaré Jeff Hamilton, président et chef de la direction de Nestlé Canada. «Nos contributions comprennent également des dons de la part de nos généreux employés qui se sont mobilisés comme jamais en participant au programme de dons paritaire que nous venons de conclure.»

Les banques alimentaires de partout au Canada ont subi les conséquences de la COVID-19. À la suite d'une demande accrue de soutien de la part de millions de familles vulnérables, le besoin de soutien et de ressources continue de s'intensifier. Chez Nestlé Canada nous nous sommes rapidement mobilisés pour fournir un soutien financier et des dons de produits absolument nécessaires, notamment de l'eau embouteillée, des aliments pour bébés et pour nourrissons, des produits de confiserie et de la nourriture pour animaux familiers, afin de venir en aide aux refuges locaux.

«Bien que l'insécurité alimentaire soit un problème à l'année au Canada, la COVID-19 a entraîné des défis importants, a déclaré Chris Hatch», chef de la direction de Banques alimentaires Canada. «Nous remercions nos partenaires commerciaux, comme Nestlé Canada, pour leur générosité ainsi que pour leurs dons en argent et en produits alimentaires, qui fourniront aux banques alimentaires les ressources dont elles ont besoin pour éviter que les personnes les plus vulnérables au Canada ne soient laissées pour compte.»

En outre, dans le cadre d'une initiative à l'échelle internationale en collaboration avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge, nous sommes heureux d'annoncer que Nestlé Canada remettra 150 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir sa réponse à la COVID-19. Ces initiatives comprennent les suivantes:

Distribution de fournitures d'urgence telles des lits d'enfant, des couvertures et des trousses d'hygiène, comme demandé par les autorités locales, en réponse au COVID-19 ainsi qu'aux urgences futures, y compris les inondations et les incendies de forêt;

Soutien au personnel de la Croix-Rouge qui offre confort et soins aux Canadiens; et

Soutien par des centres d'appels en vue d'aider les gens à traverser l'incertitude en offrant du soutien au bien-être, des renseignements clés et des recommandations sur les services communautaires disponibles.

Nous avons également augmenté notre soutien financier à l'organisme de bienfaisance Jeunesse, J'écoute, dont Nestlé Canada est un partenaire fondateur, pour accroître sa capacité à répondre au plus grand volume d'appels, de messages textes et de courriels de jeunes vulnérables qui éprouvent de l'anxiété et de la peur et qui souffrent d'isolement face à ce nouveau monde incertain. En outre, Nestlé reste en mesure de répondre à diverses demandes en produits de la part des équipes locales de soins de santé et de services d'urgence afin de soutenir les travailleurs de première ligne.

Pendant cette crise, Nestlé Purina PetCare Canada continue de soutenir les animaux familiers et les gens qui les aiment en consacrant des ressources aux refuges et aux fourrières partout au pays. À ce jour, Nestlé Purina PetCare Canada a fait don de plus de 100 000 repas pour animaux en refuge et en fourrière dans le besoin afin de s'assurer que ceux en attente d'un foyer soient bien nourris.

Pour plus de renseignements sur la réponse de Nestlé à la COVID-19, veuillez visiter le site https://corporate.nestle.ca/fr.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership partout au pays pour soulager la faim aujourd'hui et la prévenir demain en collaborant avec le réseau de banques alimentaires d'un océan à l'autre. Depuis 40 ans, les banques alimentaires se consacrent à aider les Canadiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Plus de 3 000 banques alimentaires et agences communautaires se réunissent pour servir nos voisins les plus vulnérables qui, l'année dernière, ont effectué 1,1 million de visites dans ces organisations en un seul mois, selon notre rapport HungerCount. Au cours des 10 dernières années, nous avons, en tant que système, obtenu et partagé plus de 1,4 milliard de livres de nourriture et Banques alimentaires Canada a partagé près de 70 millions de dollars de financement pour aider à maximiser l'impact collectif et à renforcer la capacité locale - tout en se battant pour qu'on ait moins besoin des banques alimentaires. Notre vision est claire: créer un Canada où personne n'a faim. Rendez-vous sur http://www.foodbankscanada.ca/ pour en savoir plus.

À propos de Nestlé Canada

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde et elle est présente dans 189 pays. Au Canada, Nestlé fabrique ou distribue localement des produits dont les marques sont les plus reconnues et les plus appréciées dans le monde entier, notamment CUISINE MINCEUR, BOOST, NESQUIK, NESTLÉ BON DÉPART, HÄAGEN-DAZS, KITKAT, NESCAFÉ, NESTLÉ PURE LIFE, NESTLÉ DRUMSTICK, NESTLÉ PURINA ET NESPRESSO. Ses 3 200 employés répartis dans environ 18 adresses au Canada sont engagés envers le principe de Nestlé, soit d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain. En 2016, Nestlé a célébré ses 150 ans. Elle est présente au Canada depuis 1887. On peut trouver de plus amples renseignements à l'adresse https://www.corporate.nestle.ca/fr.

