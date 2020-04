REDAVIA offre de l'énergie solaire gratuitement pendant la crise du COVID-19





REDAVIA, un leader mondial des solutions d'énergie solaire rentables, fiables et propres destinées aux entreprises, a créé un nouveau programme d'énergie solaire concessionnaire, le Bail de Résilience COVID-19, afin de soutenir les entreprises ghanéennes et kenyanes en cette période difficile d'incertitude économique.

COVID-19 a considérablement perturbé les entreprises africaines. En cette période difficile, REDAVIA permet aux entreprises saines de réduire leurs coûts d'exploitation grâce à un service gratuit de location de centrales solaires. REDAVIA a présenté le bail de résilience COVID-19, qui fournit des centrales solaires aux clients entreprises gratuitement pendant six mois.

Après ces six mois, les clients peuvent choisir d'étendre ce bail et le transformer en un bail régulier de centrale solaire REDAVIA ou demander à REDAVIA de redéployer la centrale. Cette offre est disponible pour certaines entreprises ghanéennes et kenyanes durables à long terme selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement des stocks.

Mankoadze Fisheries Limitée à Tema, au Ghana, a été la première entreprise à signer le bail de résilience COVID-19de REDAVIA. Godfried Kwame Anafi, Directeur de Mankoadze Fisheries Limitée (MFL), est impatient d'assister au redémarrage de l'entrepôt frigorifique de son entreprise et à la reprise des services aux sociétés et aux clients indépendants de la pêche dès que possible. REDAVIA louera gratuitement à MFL la centrale solaire pendant six mois, de telle manière à permettre aux activités essentielles de MFL de traverser cette crise avec succès.

Le Royal Senchi Hotel & Resort a également rejoint ce programme unique de REDAVIA. L'hôtel a été particulièrement touché par la pandémie et a témoigné d'une baisse brutale de son taux d'occupation. De grandes pertes de revenus ont fait de la réduction des coûts des services publics une priorité absolue pour la direction de l'hôtel. Gerard Schraven, Directeur général, a déclaré : "La centrale solaire de REDAVIA nous permettra de maintenir nos coûts énergétiques aussi bas que possible lorsque l'hôtel rouvrira ses portes après cette crise sanitaire mondiale".

Erwin Spolders, PDG et Fondateur de REDAVIA, a confirmé : "REDAVIA comprend les implications économiques de cette pandémie, et nous nous engageons à être un véritable ami de nos partenaires d'affaires en cette période de besoin".

À propos de The Royal Senchi Hotel and Resort

The Royal Senchi Hotel and Resort est le premier complexe luxueux 4 étoiles au Ghana. Il se dresse sur une superficie de 35 hectares de verdure luxuriante avec une vue magnifique sur le fleuve la Volta. Il offre un mélange unique de faune, de flore, d'architecture traditionnelle et de modernité des plus hauts standards.

À propos de Mankoadze Fisheries Limitée

Mankoadze Fisheries Limitée est une entreprise ghanéenne. La société possède et exploite, entre autres, une installation de stockage au froid de 3000 tonnes au large de Harbor Road à Tema. Elle fournit des services de stockage frigorifique à la flotte de pêche basée à Tema ainsi qu'aux entreprises importatrices et conserveries de poisson. En tant que tel, Mankoadze est un maillon essentiel dans le système de la chaîne du froid du poisson pour les consommateurs ghanéens et ouest-africains.

À propos de REDAVIA

REDAVIA propose des solutions d'énergie solaire pour les entreprises d'Afrique subsaharienne. Facile à expédier, à installer, à adapter et à redéployer, le système REDAVIA repose sur un modèle préconfiguré, comprenant des modules solaires et des composants électriques à haute performance. Les entreprises tirent parti d'une solution énergétique rentable, fiable et propre, avec un investissement initial réduit.

Voir la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200408005027/en/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 avril 2020 à 04:25 et diffusé par :