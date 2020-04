Rise offre un accès sans frais à ses outils de gestion des RH et de la paie aux entreprises canadiennes en réponse à la crise du COVID-19





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 09 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rise People Inc. (« Rise »), solution moderne et intuitive de gestion numérique des talents, annonce qu'elle offre aux entreprises canadiennes un accès sans frais à ses outils de gestion des RH et de la paie, d'ici la fin de l'année 2020.



Les entreprises peuvent s'enregistrer pour utiliser sans frais les solutions interconnectées de gestion des RH et de la paie de Rise, jusqu'à ce que la pandémie du COVID-19 s'apaise. Pour aider les entreprises qui doivent s'adapter à un fonctionnement numérique à distance, Rise propose aux employeurs des outils de gestion des talents simples à utiliser qui facilitent le maintien de l'engagement et la productivité de leurs équipes.

La plateforme comprend des solutions numériques efficaces pour s'occuper de tout ce qui concerne la gestion des RH en mode virtuel. Elle simplifie les évaluations de la performance et la rétroaction, et rend très convivial la gestion des demandes de congés. Les employés et gestionnaires pourront aussi utiliser notre application mobile pour rester connectés ensemble et gérer leur présence. La solution tout-en-un est en rapide et constante évolution, elle offrira sous peu le suivi et le traitement des candidatures à des postes, tout comme l'intégration des nouveaux employés à distance.

Pour atténuer un peu l'impact des fermetures soudaines et des licenciements dus à la pandémie, Rise souhaite faire sa petite part pour soutenir les entreprises qui comme nous, veulent économiser du temps et de l'argent. Nous leur proposons aussi un processus accéléré d'implantation via un transfert rapide de leurs données venant d'autres fournisseurs de paie.

Dans le contexte actuel, de nombreuses organisations ont aussi besoin d'une aide financière pour maintenir leurs employés en poste. Pour limiter les complications d'application de ces mesures pour les employeurs, Rise a automatisé le traitement de la Subvention salariale temporaire du fédéral via sa plateforme.

Dans le même esprit d'efficacité, nous avons récemment créé un accès gratuit à notre outil Les Indispensables des garanties collectives pour les Clients de notre partenaire, la Sun Life. Les indispensables les aidera à gérer leurs avantages sociaux et les multiples changements générés par la crise, de façon rapide, simple et pratique en mode virtuel.

« Alors que les entreprises du pays se mobilisent pour lutter contre la crise du COVID-19, nous voulons faire tout ce que l'on peut pour aider à atténuer certains impacts de cette pandémie » déclare Faiz Abdulla, chef de l'exploitation de Rise. « Il s'agit de gens d'affaires qui ont envie d'aider d'autres gens d'affaires. C'est l'occasion de montrer le meilleur de nous-même, de partager nos expertises et poser ensemble des nouvelles bases afin que nous en sortions tous plus forts. »



Rise continuera de suivre les dernières nouvelles de la crise du COVID-19 et de partager des ressources utiles, des expériences vécues et des meilleures pratiques afin d'aider à relever des défis communs tout au long de la crise. Nous tiendrons aussi nos réseaux sociaux à jour pour partager nos connaissances et nos informations au fur et à mesure de la situation.

Rise est la première et la seule plateforme de gestion des talents tout-en-un au Canada. Elle offre une suite moderne de solutions RH, d'avantages sociaux et de paie, actuellement utilisée par des milliers d'employeurs à travers le pays. Rise a son siège social à Vancouver au Canada, avec des bureaux à Toronto et à Montréal. Pour plus d'informations, rendez-nous visite sur simplecommerise.ca et réservez une démonstration pour découvrir comment Rise peut vous offrir plus de possibilités, plus de simplicité et d'économies.

