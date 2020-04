Ecolog International et le « Centre for Organic Electronics » de l'université de Newcastle, en Australie, ont signé un protocole d'accord stratégique en vue de commercialiser de l'énergie solaire imprimée, une solution révolutionnaire d'énergie solaire à faible coût, ultra-légère et hautement portative





- Ecolog Energy Solutiontm (s'appuyant sur l'énergie solaire imprimée) vise à fournir de l'énergie solaire avec une facilité de déploiement, une disponibilité et un coût abordable sans précédent pour tous

- Cette technologie révolutionnaire se base sur des cellules solaires organiques imprimées sur un film polymère ultra-léger

- Ecolog Energy Solutiontm s'apprête à révolutionner le marché de l'énergie décentralisée en imprimant l'énergie et en éliminant le besoin d'investissement initial des consommateurs

DUBAÏ, EAU, 9 avril 2020 /PRNewswire/ -- ECOLOG International, fournisseur mondial de premier plan en matière de solutions environnementales, d'énergie, de logistique, d'ingénierie, de construction, de technologies et de services intégrés, et le Centre for Organic Electronics de l'université de Newcastle, en Australie, ont signé un protocole d'accord stratégique en vue de commercialiser sa solution révolutionnaire d'énergie solaire à faible coût, légère et ultra-portative.

Associant une grande rapidité de fabrication, des possibilités de remplacement sans frais et une facilité d'intégration dans les matériaux structurels, les bâtiments, les installations temporaires, les véhicules ou, en tant que champs solaires rétractables, Ecolog Energy Solutiontm s'apprête à libérer du potentiel dans un large éventail d'applications à travers les secteurs de l'énergie, de la défense, de l'humanitaire et du commerce. Cette solution réduit également le besoin de recourir au transport aérien de batteries ou de générateurs dans le cas des opérations à distance.

Contrairement à la plupart des infrastructures énergétiques décentralisées, qui nécessitent des investissements initiaux considérables, cette solution d'énergie, en tant que service (EaaS) d'Ecolog, s'apprête à révolutionner le modèle commercial de l'énergie et permet une croissance substantielle du nombre de consommateurs. Les utilisateurs peuvent se connecter à la plateforme Ecolog Energy Solutiontm, où ils déterminent leurs besoins énergétiques, personnalisent leur forfait, paient un abonnement mensuel et activent le service. Ils n'ont pas besoin de payer pour l'infrastructure, l'équipement, l'installation ou même la réparation et le remplacement.

Concernant cet accord, Ali Vezvaei, Group CEO d'Ecolog International, a déclaré : « L'énergie joue un rôle crucial dans notre vie. En tirant parti de cette technologie révolutionnaire, Ecolog Energy Solutiontm va changer la relation entre les personnes et l'énergie. Qu'il s'agisse d'imprimer de l'énergie pour des opérations à distance ou des missions de maintien de la paix, ou de subvenir aux besoins énergétiques des consommateurs dans les pays en développement, nous sommes sur le point de redéfinir les limites du possible. »

Le professeur Paul Dastoor, responsable du « Centre for Organic Electronics » de l'université de Newcastle, a déclaré : « Notre objectif ultime est de voir nos cellules solaires imprimées générer de l'énergie renouvelable dans le monde entier, pour tous les individus et ce, en adoptant de nouvelles méthodes remarquables. Cette coopération stratégique avec Ecolog nous permettra d'explorer de nouvelles opportunités de développement et de commercialisation de notre technologie solaire imprimée, en particulier dans les domaines de la défense et des applications humanitaires, deux domaines qui, selon nous, pourraient grandement bénéficier de l'utilisation de l'énergie solaire imprimée. »

