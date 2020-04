Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes : La Banque Nationale invite les propriétaires de PME et les gestionnaires d'OBNL à faire leur demande en ligne dès demain





MONTRÉAL, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les gestionnaires d'organismes à but non lucratif (OBNL) qui sont clients de la Banque Nationale pourront soumettre leur demande en ligne dès demain pour le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Ce programme, qui est garanti par le gouvernement du Canada, a pour objectif d'aider les entreprises à relever les défis économiques liés à la COVID-19. Il permet d'accorder des prêts de 40 000 $ sans intérêt jusqu'au 31 décembre 2022 aux PME et aux OBNL.

« Être la Banque des entrepreneurs, cela signifie accorder la priorité à des conseils qui sont adaptés aux besoins, que ce soit au quotidien ou dans des situations exceptionnelles comme celle que nous vivons présentement. C'est pourquoi nos employés travaillent sans répit pour accompagner nos clients pendant la pandémie de COVID-19, et pour leur permettre d'obtenir des mesures de soutien afin de faire face à la crise », a déclaré Stéphane Achard, premier vice-président à la direction, Entreprises et Assurances à la Banque Nationale.

Pour demander un prêt d'urgence, vous devrez remplir un formulaire en ligne qui sera disponible dès demain. Voici quelques étapes à suivre avant de faire une demande.

1. Vérifiez si vous être admissible

Le Compte d'urgence pour entreprises canadiennes est destiné aux PME ainsi qu'aux OBNL. Les modalités du programme fédéral exigent que :

Les organisations aient versé de 50 000 $ à 1 000 000 $ en salaires en 2019, tel que déclaré sur leur T4 Sommaire

Les OBNL aient soumis une déclaration T2 pour l'année d'imposition 2019

Les organismes de bienfaisance aient soumis une déclaration T3010 pour l'année d'imposition 2019

De plus, pour soumettre votre demande de prêt d'urgence auprès de la Banque Nationale, assurez-vous que :

Vous avez un compte Entreprise (compte courant d'entreprise) actif à la Banque Nationale, en dollars canadiens, ouvert au plus tard le 1 er mars 2020

mars 2020 Votre entreprise n'était pas en retard dans le paiement de ses arrangements de crédit auprès de la Banque Nationale, le cas échéant, depuis au moins 90 jours au 1 er mars 2020

mars 2020 La Banque Nationale est votre institution financière principale

2. Ayez en main les bons renseignements

Voici les informations dont vous aurez besoin pour compléter votre demande :

Votre numéro de compte bancaire Entreprise Banque Nationale (voir au bas de l'un de vos chèques)

Le transit de votre succursale (5 chiffres, voir au bas de l'un de vos chèques)

La somme des salaires versés en 2019 (voir la case 14 du relevé T4 Sommaire 2019 de votre entreprise)

Votre numéro d'entreprise ou numéro de compte employeur (15 caractères, voir le relevé T4 Sommaire 2019 de votre entreprise)

3. Consultez notre Foire aux questions

Afin de mieux comprendre comment fonctionne le prêt d'urgence pour entreprises, visitez notre Foire aux questions.

Mesures de soutien supplémentaires

Par ailleurs, certaines entreprises pourraient être déjà admissibles aux mesures de soutien suivantes. Nous les invitons à contacter leur directeur de compte et à consulter le bnc.ca/entreprises où nous mettons l'information à jour régulièrement sur les mesures d'allègement et les programmes gouvernementaux disponibles.

Le Programme d'action concertée temporaire pour entreprises (PACTE)?d'Investissement Québec : ce programme s'adresse uniquement aux entreprises opérant au Québec et permet d'avoir accès à un prêt de fonds de roulement d'un montant minimum de 71 500 $. Pour plus de détails, visitez le site d' Investissement Québec .

ce programme s'adresse uniquement aux entreprises opérant au Québec et permet d'avoir accès à un prêt de fonds de roulement d'un montant minimum de 71 500 $. Pour plus de détails, visitez le site d' . Le Programme de crédit aux entreprises (PCE) d'Exportation Développement Canada?: cette mesure s'adresse aux exportateurs directs, exportateurs indirects et futurs exportateurs directs. Elle permet d'obtenir une marge de crédit d'exploitation ou un prêt à terme pour flux de trésorerie, pouvant atteindre jusqu'à 6,25M $ en CAD, USD ou autre devise. Pour plus de détails, visitez le site d' Exportation Développement Canada .

Banque Nationale Assurances Auto | Habitation : mesures de soutien pour clients particuliers

Banque Nationale Assurances Auto | Habitation rappelle que les clients connaissant des difficultés financières peuvent être admissibles à différentes mesures d'allègement. Parmi celles-ci :

Le report de paiement

L'ajustement de prime pour refléter l'utilisation réduite d'un véhicule

La flexibilité offerte aux clients utilisant leur véhicule pour effectuer certains types de livraison

La soumission de réclamation en ligne ou par téléphone

Les clients souhaitant savoir s'ils sont admissibles aux mesures de soutien doivent contacter le 1 877 871-7500. Plus d'information peut être obtenue en consultant le site de Banque Nationale Assurances. De plus, l'Espace client ou l'application offrent notamment aux détenteurs de police la possibilité d'accéder à de la documentation, de débuter un processus de réclamation ou encore d'obtenir une preuve d'assurance.

Liens connexes

