La Banque Scotia lance un processus de demande en ligne pour le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes du gouvernement du Canada





TORONTO, le 8 avril 2020 /CNW/ - La Banque Scotia annonce que le processus de demande pour le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes sera opérationnel à partir du 9 avril 2020. Les clients des Services bancaires aux petites entreprises pourront faire leur demande soit par l'appli mobile de la Banque Scotia, soit par Scotia en direct et les clients des Services bancaires commerciaux pourront le faire en s'adressant à leur directeur, Relations d'affaires.

« Tant que la COVID-19 aura des répercussions sur les entreprises et les collectivités au pays, la Banque Scotia sera là pour aider les entreprises. Nous savons que la COVID-19 crée beaucoup de stress chez les propriétaires d'entreprises au Canada, et c'est pourquoi la Banque Scotia fait tout en son pouvoir pour que ses clients aient accès aux fonds le plus rapidement possible, explique Dan Rees, chef du Réseau canadien à la Banque Scotia. Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes leur donnera un répit dont ils ont bien besoin pour maintenir leurs opérations durant cette période difficile. »

Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes est un prêt de 40 000 $ garanti par le gouvernement, conçu pour répondre aux besoins immédiats de flux de trésorerie :

Prêt sans intérêt jusqu'au 31 décembre 2022;

Sans versement de remboursement du capital jusqu'au 31 décembre 2022;

Remboursement de capital possible à n'importe quel moment, sans frais ni pénalités;

Portion de 10 000 $ pouvant faire l'objet d'une remise totale, pourvu que 30 000 $ soient remboursés le 31 décembre 2022 ou avant;

Le solde non remboursé au 31 décembre 2022 sera converti en prêt à terme de 3 ans au taux d'intérêt annuel de 5 %, payable mensuellement à compter du 1 er janvier 2023;

janvier 2023; Le solde complet doit être remboursé au plus tard le 31 décembre 2025.

Conformément aux conditions du programme, établies par le gouvernement du Canada, les clients doivent accepter de réserver l'utilisation des fonds de cette ligne de crédit au paiement des frais d'exploitation qui ne peuvent être reportés, comme les salaires, le loyer, les services publics, les primes d'assurance et l'impôt foncier. Les entreprises et les organismes à but non lucratif pourront présenter leur demande à ce programme par l'entremise de la Banque Scotia s'ils répondent aux critères suivants :

Société en exploitation inscrite au Canada ;

; Masse salariale annuelle entre 50 000 $ et 1 000 000 $ (selon leur relevé T4SUM de 2019 - Sommaire de la rémunération payée);

La Banque Scotia est leur banque principale. L'entreprise doit donc utiliser un compte d'exploitation d'entreprise de la Banque Scotia (ouvert le 1 er mars 2020 ou avant).

mars 2020 ou avant). Pour connaître tous les critères d'admissibilité, les clients des Services bancaires aux petites entreprises doivent consulter www.banquescotia.com/petites-entreprises-allegements et les clients des Services bancaires commerciaux doivent consulter www.banquescotia.com/entreprises-allegements.

Les clients de la Banque Scotia, qu'ils soient des entreprises ou des particuliers, pourraient aussi avoir droit à d'autres mesures de soutien. Ils sont donc invités à consulter notre site Web, banquescotia.com, pour en savoir plus.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 100 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

