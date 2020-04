RBC annonce que les entreprises clientes peuvent s'inscrire au Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes au moyen de RBC Banque en direct à l'entreprise





TORONTO, le 8 avril 2020 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui que les inscriptions (uniquement en ligne) au Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes du gouvernement du Canada seront ouvertes à compter du 9 avril 2020 par l'intermédiaire de RBC Banque en direct à l'entreprise. Les entreprises admissibles recevront un prêt de 40 000 $ financé par le gouvernement pour couvrir les charges d'exploitation, les salaires et autres dépenses qui ne peuvent être reportées et qui sont essentielles au maintien des opérations.

« Nous savons à quel point cette aide est importante et urgente pour des entreprises de partout au Canada, car elle contribuera au soutien de leur effectif et au maintien de leurs activités, a déclaré Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, RBC. C'est pourquoi nous avons mis en place un processus d'inscription libre-service entièrement numérique, afin de pouvoir rapidement et facilement mettre à la disposition des entreprises admissibles les fonds nécessaires, par l'intermédiaire de RBC Banque en direct à l'entreprise. »

Pour s'inscrire au Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, les clients doivent ouvrir une session dans RBC Banque en direct à l'entreprise, car l'inscription en ligne pour les clients de RBC ne pourra être effectuée qu'au moyen de cette plateforme. Les clients qui ne sont pas inscrits à Banque en direct peuvent le faire en se rendant à la page d'inscription de RBC Banque en direct à l'entreprise. Pour s'inscrire, les clients devront faire les quatre choses suivantes :

Mettre à jour leur adresse courriel et leurs coordonnées dans leur profil RBC Banque en direct à l'entreprise, avant de commencer le processus d'inscription. Fournir leur numéro de carte-client d'entreprise RBC. Fournir le relevé T4SUM - Sommaire de la rémunération payée de 2019 de leur entreprise. Ils peuvent également communiquer avec l'Agence du revenu du Canada pour qu'elle émette de nouveau le relevé de 2019 de leur entreprise. Confirmer que la personne qui procède à l'inscription au Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes est autorisée à engager la responsabilité de l'organisation à respecter les modalités de la convention de prêt liée au Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes.

Les clients de RBC Express qui ne sont pas inscrits à Banque en direct à l'entreprise devront communiquer avec leur directeur de comptes RBC afin d'obtenir les directives d'inscription au Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes.

Les clients qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes et les critères d'admissibilité peuvent consulter le site Web du gouvernement du Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce que fait RBC pour soutenir les entreprises de partout au Canada durant la période actuelle, allez au www.rbc.com/secoursauxentreprises.

