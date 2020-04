Pandémie de COVID-19 - Le ministre Jean Boulet dresse un bilan positif de la mise en oeuvre du Programme d'aide temporaire aux travailleurs





QUÉBEC, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce que le Programme d'aide temporaire aux travailleurs (PATT COVID-19) prendra fin le 10 avril 2020, à 16 h. Ce programme a permis de soutenir financièrement plus de 13 000 citoyens et représenté un investissement de plus de 14,5 millions de dollars.

Lancé dès le début de la crise, soit le 16 mars dernier, le Programme visait à soutenir financièrement les travailleurs visés par une mesure d'isolement et qui n'étaient pas admissibles à un programme de remplacement du revenu. Le gouvernement souhaitait ainsi que personne ne soit préoccupé par une perte de revenu causée par un isolement. Ce programme a contribué à limiter la progression de la COVID-19 au Québec.

La suspension du PATT COVID-19 permet d'assurer que les mesures d'aide annoncées par les différents ordres de gouvernement sont complémentaires. En effet, le 6 avril dernier, le gouvernement du Canada a lancé la Prestation canadienne d'urgence, laquelle peut être obtenue par la plus grande partie des travailleurs admissibles au PATT COVID-19.

Toutes les demandes seront traitées

Le gouvernement tient à rassurer les citoyens : toutes les demandes reçues seront traitées. Les demandeurs recevront dans les meilleurs délais une communication les informant de la décision concernant leur dossier. Il en sera de même pour toutes les demandes de réexamen administratif en cours d'analyse.

D'ici la fin du PATT COVID-19, les demandes devront être faites par téléphone. Un accompagnement personnalisé sera offert pour mieux aider les personnes à déterminer si elles sont admissibles au Programme. Les demandeurs sont invités à communiquer avec un agent de la Croix Rouge au numéro 1 800 863?6582.

« Je suis fier que notre programme ait permis d'aider financièrement près de 13 000 personnes qui devaient se placer en isolement pour limiter la propagation du virus. Nous avons agi rapidement pour que ces personnes puissent se protéger, protéger les autres et ne pas être préoccupées par la perte de leur revenu. Soyez assurés que je suis la situation de très près, entre autres, avec mes homologues du gouvernement fédéral, afin que personne ne soit laissé pour compte. Nous poserons des gestes pour que tous puissent obtenir l'aide nécessaire pour passer au travers cette période plus difficile. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, il est conseillé de se rendre au quebec.ca/coronavirus .

