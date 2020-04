Une entreprise emblématique de technologie spatiale revient sous contrôle canadien après la clôture de la vente de MDA à Northern Private Capital





BRAMPTON, ON, le 8 avril 2020 /CNW/ - La transaction de vente de MDA par Maxar Technologies (NYSE: MAXR) (TSX: MAXR) à un consortium dirigé par la société d'investissement Northern Private Capital (NPC), basée à Toronto, a été officiellement conclue aujourd'hui, le 8 avril. Cette transaction marque le retour de MDA sous contrôle canadien à titre de société privée et indépendante dont le siège social se trouve au Canada.

Fondée en 1969, MDA est le plus grand concepteur et fabricant de technologies spatiales au Canada, avec plus de 1 900 employés à l'échelle du pays. Grâce à une collaboration et à un partenariat efficaces avec le gouvernement du Canada qui s'étendent sur plusieurs décennies, MDA a livré des technologies emblématiques et de pointe telles que la robotique spatiale du Canadarm pour le programme américain de la navette spatiale et la Station spatiale internationale ainsi que trois générations de satellites d'observation de la Terre RADARSAT pour le gouvernement canadien.

NPC, dirigée par John Risley et Andrew Lapham, a nommé Mike Greenley au poste de président-directeur général de MDA.

Mike Greenley, PDG de MDA, a déclaré : «Je suis très fier de diriger MDA à un moment aussi crucial de l'histoire de cette grande entreprise ». «Il est inspirant d'être associé à des chefs d'entreprise canadiens aussi éminents qui partagent la vision de faire de MDA une puissance mondiale».

«MDA est une véritable réussite canadienne, avec un potentiel de croissance mondiale résultant de ses technologies de pointe dans de multiples segments du secteur spatial en pleine croissance», a déclaré John Risley. «Nous sommes ravis de nous retrousser les manches avec la direction de MDA pour l'aider à façonner son évolution et son expansion futures».

À titre de société indépendante, MDA est l'un des plus grands fournisseurs indépendants de composants et de systèmes spatiaux au monde, ce qui lui permet d'être un fournisseur commercial pour les maîtres d'oeuvre internationaux et un partenaire pour les gouvernements du monde entier qui investissent dans leurs programmes spatiaux et les développent.

«Nous sommes prêts à faire des affaires», a ajouté M. Greenley. «À titre d'entreprise spatiale avec un grand drapeau canadien sur notre sac à dos et des décennies d'expérience dans le secteur de l'espace à construire des systèmes spatiaux uniques en leur genre, notre capacité de partenariat et de collaboration sera inégalée».

Le consortium dirigé par la NPC a acquis toutes les opérations de MDA au Canada et au Royaume-Uni. La valeur de la transaction s'élevait à 1 milliard de dollars canadiens et a été financée par une combinaison de capitaux propres et d'emprunts. Les capitaux propres ont été fournis par NPC et certains de ses associés commanditaires, ainsi que par plusieurs investisseurs de premier plan, dont Jim Balsillie et Senvest Capital, en plus des fonds gérés par Senvest Management. La créance est fournie par la Banque Scotia, la Banque de Montréal, PointNorth Capital et Canso Investment Counsel.

Northern Private Capital en bref

Northern Private Capital est une société d'investissement privée basée à Toronto qui se concentre sur des investissements opportunistes et à long terme en partenariat avec de grandes équipes de gestion. NPC investit dans des entreprises éprouvées à fort potentiel de croissance grâce à une technologie unique et exclusive dans un large éventail d'industries. NPC investit actuellement à partir de son fonds phare inaugural qui comprend des engagements d'entrepreneurs de classe mondiale, dont un engagement important de John Risley.

MDA en bref

Fondée en 1969, MDA est l'une des entreprises technologiques les plus prospères du Canada et un chef de file reconnu au niveau international dans les domaines de la robotique et des capteurs spatiaux, des satellites radar et des systèmes terrestres, des charges utiles, des antennes et des sous-systèmes de satellites de communication, des systèmes de surveillance et de renseignement, des systèmes de défense et maritimes et des produits d'imagerie et d'analyse géospatiale. Grâce à une base technologique de pointe et diversifiée, la portée mondiale et le patrimoine de MDA, proposant des solutions innovantes et emblématiques aux gouvernements et aux marchés commerciaux de l'espace et de la défense, demeurent inégalés. MDA exerce ses activités à partir de divers emplacements : Brampton, Richmond, Ottawa, Montréal, Halifax et Royaume-Uni. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, visitez le site www.mdacorporation.com.

