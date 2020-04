GFL Environmental Inc. annonce la date du prochain appel de mise à jour sur la COVID-19





VAUGHAN, ON, le 8 avril 2020 /CNW/ - GFL Environmental Inc. (NYSE : GFL, TSX : GFL) (« GFL » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra une conférence téléphonique le 9 avril 2020 à 8 h 30, heure de l'Est, afin d'offrir aux investisseurs une mise à jour sur la COVID-19.

Les personnes souhaitant participer à la conférence téléphonique peuvent s'y joindre en composant le 647 427-3415 ou le 888 241-0551. Un exemplaire de la présentation donnée lors de la conférence téléphonique sera accessible avant la conférence dans la section « Investisseurs » du site Web de la Société, à l'adresse http://gflenv.com/fr. La retransmission de la conférence téléphonique sera accessible jusqu'au 30 avril 2020. Pour l'écouter, veuillez vous rendre à la section « Événements et présentations » du site Web de la Société.

À propos de GFL

Établie à Vaughan, en Ontario, GFL est la quatrième société de services environnementaux diversifiés en importance en Amérique du Nord. Elle offre une gamme complète de services de gestion de déchets solides non dangereux, de services d'infrastructure et d'assainissement des sols et de services de gestion de déchets liquides par l'intermédiaire de sa plateforme d'installations situées partout au Canada et dans 23 États américains. Forte d'un effectif de plus de 12 000 employés au sein de son organisation, GFL offre sa vaste gamme de services environnementaux à plus de 135 000 clients commerciaux et industriels ainsi que des services de collecte de déchets solides à plus de 4 millions de ménages.

