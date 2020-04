BMO accorde un escompte de deux pour cent sur les actions émises dans le cadre de son Régime de réinvestissement de dividendes





MONTRÉAL, le 8 avril 2020 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX:BMO)(NYSE:BMO) a annoncé aujourd'hui qu'elle accorde un escompte de deux pour cent sur ses actions ordinaires émises par la trésorerie selon les modalités de réinvestissement de dividendes de son Régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions (le « Régime »). En vertu du Régime, un actionnaire peut choisir de réinvestir les dividendes de ses actions ordinaires dans d'autres actions ordinaires de la Banque. En ces temps difficiles, BMO soutient ses clients de diverses façons, notamment avec de nouveaux prêts que l'escompte de dividendes facilitera.

À compter du dividende sur les actions ordinaires déclaré pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020 (« dividende du deuxième trimestre de 2020 »), et jusqu'à nouvel ordre, les actions ordinaires du Régime seront émises par la trésorerie de la Banque avec un escompte de deux pour cent calculé conformément aux modalités du Régime. Comme annoncé précédemment le 25 février 2020, le dividende du deuxième trimestre de 2020 est payable le 26 mai 2020 aux actionnaires inscrits le 1er mai 2020. L'escompte ne s'appliquera pas aux actions ordinaires achetées dans le volet « versements facultatifs en espèces » du Régime.

Pour les participants existants au Régime, l'escompte sera automatiquement appliqué au réinvestissement du dividende du deuxième trimestre de 2020. Les actionnaires inscrits qui souhaitent participer au Régime doivent acheminer les formules d'inscription à l'agent des transferts de la Banque, la Société de fiducie Computershare du Canada (Tél. : 1-800-340-5021, du Canada et des États-Unis; 514-982-7800, de tous les autres pays) au plus tard à la fermeture des bureaux le 5 mai 2020. Les propriétaires véritables ou porteurs non inscrits doivent communiquer avec leur institution financière ou leur courtier bien avant la date susmentionnée pour obtenir des instructions sur la façon de participer au Régime.

Il est possible d'obtenir de plus amples renseignements sur le Régime et sur les modalités à suivre pour y adhérer à cette adresse https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/information-destinee-aux-actionnaires/regime-de-reinvestissement-de-dividendes.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 880 milliards de dollars au 31 janvier 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

Internet : www.bmo.com

Twitter : @BMOmedia

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 8 avril 2020 à 17:07 et diffusé par :