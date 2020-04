Modifications à la subvention salariale : des gains importants pour les manufacturiers et exportateurs du Québec





MONTRÉAL, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) accueille positivement les modifications à la Subvention salariale d'urgence du Canada. Le gouvernement a modifié la subvention pour permettre à un plus grand nombre d'entreprises affectées par la COVID-19 d'avoir accès au programme.

« Les manufacturiers, qui étaient en forte croissance l'année dernière, auraient été pénalisés par le critère de la baisse des revenus de 30%. Abaisser ce critère à 15% pour mars et assouplir le calcul de ce dernier permettra à plus d'entreprises de bénéficier du programme et de passer au travers de la crise plus facilement. Nous remercions le gouvernement d'avoir été à l'écoute », affirme Véronique Proulx, Présidente-directrice générale MEQ.

« Nous sommes également heureux que le gouvernement ait annoncé le remboursement des cotisations des employeurs, telles que le RQAP et l'assurance-emploi, pour les entreprises admissibles à la subvention. Il s'agit d'une mesure essentielle que nous demandons depuis le début de la crise pour augmenter les liquidités des entreprises », précise Mme Proulx.

L'association rappelle que les délais pour l'obtention de la subvention peuvent varier de 3 à 6 semaines. « Nous demandons au gouvernement et aux partis d'opposition de travailler ensemble afin d'adopter cette loi sans plus de délai et que les entreprises puissent avoir accès à ce soutien le plus rapidement possible » ajoute Mme Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier canadien emploie 1,7 million de personnes et génère les deux tiers des exportations. En forte croissance, en 2018, elle a généré des ventes globales de 685 milliards de dollars.

Au Québec, le secteur manufacturier génère 14 % du PIB et 89 % de la valeur des exportations.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

