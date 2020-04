BAnQ à la maison : évasion garantie pour petits et grands! De nouveaux ateliers et activités en ligne s'ajoutent à l'immense offre numérique gratuite de BAnQ





MONTRÉAL, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - Initiation à la sculpture numérique, à la guitare ou au tricot, webinaire jeunesse pour réaliser son arbre généalogique, codage d'un jeu d'obstacles, introduction à la modélisation 3D pour créer une lampe à lave, coloriages, heures du conte virtuelles... Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) propose de nouvelles activités numériques pour enrichir la vie culturelle et les loisirs offerts à la population québécoise afin d'égayer cette période si particulière. De nouveaux ateliers de formation stimuleront aussi les esprits. De plus, une page d'accueil temporaire du portail banq.qc.ca a été créée sous la bannière BAnQ à la maison afin de présenter en un coup d'oeil des suggestions soigneusement sélectionnées parmi l'immense offre numérique de BAnQ.



« Les équipes de BAnQ proposent de nouvelles activités numériques en ce temps difficile pour tous. Elles s'ajoutent à notre impressionnante offre numérique qui semble répondre plus que jamais aux besoins et attentes de nos usagers. Les visites sur le portail de BAnQ, déjà à 7,7 millions par année, ont augmenté de 35 % depuis la mi-mars. De plus, nous recevons quotidiennement plus de 400 nouvelles demandes d'abonnement à nos services en ligne. Merci à nos usagers, que j'incite à nous communiquer leurs besoins. J'invite tous les Québécois qui ne sont pas encore abonnés à le faire afin de profiter de toute l'offre de BAnQ à la maison! »



Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ



Une page d'accueil repensée pour présenter l'offre numérique



La page d'accueil BAnQ à la maison permet à chacun de repérer plus facilement des ressources, des activités et des contenus qui l'intéressent. Tout le monde y trouve des suggestions pour se distraire, s'instruire ou proposer des activités stimulantes aux enfants et aux adolescents de son entourage.



Des activités et des idées pour les familles



Le calendrier regroupe des activités pour les enfants (13 ans et moins) et pour les ados. Heures du conte virtuelles, labos techno numériques, ateliers, tutoriels, il y en aura pour tous les goûts : nos équipes sont en pleine création et d'autres activités apparaîtront chaque semaine.



Ce n'est pas parce qu'on est chacun chez soi qu'on ne s'amuse pas!



Des exemples de ressources à emprunter, à télécharger ou à consulter en ligne



La page Premiers pas avec BAnQ numérique a été créée pour trouver de l'inspiration et profiter de nombreuses ressources numériques gratuites parmi lesquelles :



390 000 livres numériques et livres sonores (romans, bandes dessinées, livres d'images, livres de recettes...)

42 000 journaux et magazines d'ici et d'ailleurs

150 000 films et vidéos

25 000 000 de pièces et enregistrements musicaux

1 300 000 partitions musicales

277 contes audio pour divertir les enfants

200 000 documents du domaine public à utiliser sans restriction pour des projets de recherche et des projets créatifs

17,6 millions de fichiers des collections patrimoniales en ligne comme des photographies, des affiches, des cartes et plans, des cartes postales, des estampes, des gravures anciennes, des photographies, des programmes de spectacles, des revues et journaux, etc.

Des outils pour commencer sa recherche généalogique



BAnQ enrichit quotidiennement ses collections de livres numériques en acquérant des nouveautés. La moyenne des emprunts effectués sur les différentes plateformes de prêt numérique est passée de 3700 à 6500 par jour depuis la mi-mars.



S'abonner, rien de plus facile!



L'accès à certaines ressources demande d'être abonné à BAnQ : c'est facile et gratuit de s'abonner.



Pour des découvertes garanties et des trouvailles pas piquées des vers, particulièrement au sujet des collections patrimoniales et des fonds d'archives, on s'abonne aux différents blogues de BAnQ. Parmi ceux-ci, le blogue BAnQ chez moi permet de recevoir, quelques fois par semaine, des suggestions et des astuces pour mieux profiter des ressources numériques.



Les réseaux sociaux de BAnQ constituent de formidables sources d'information, de propositions et de délibérations. Soyez des nôtres, nous y gagnerons réciproquement!



Au sujet de BAnQ



Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.



La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.



Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.



La Grande Bibliothèque, située au coeur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.



BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca



