COVID-19 : les assouplissements apportés à la Subvention salariale d'urgence permettront à plus d'entreprises de traverser la crise





MONTRÉAL, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue les assouplissements aux critères d'admissibilité du programme de Subvention salariale d'urgence annoncés aujourd'hui par le gouvernement du Canada. La réduction du critère de perte de revenus de 30 % à 15 % pour le mois de mars, ainsi que la souplesse accordée quant aux mois qui pourront être utilisés comme référence permettront à un plus grand nombre d'entreprises d'avoir accès à la subvention, sans désavantager les entreprises en forte croissance.

« La Chambre a relayé avec insistance les préoccupations exprimées par un grand nombre de ses membres sur les conditions d'admissibilité à la Subvention salariale d'urgence. L'une des demandes d'assouplissement visait le choix du mois de référence qui devait être utilisé pour calculer la baisse de revenus qui donnait accès au programme. Nous sommes satisfaits des décisions du gouvernement du Canada d'offrir la possibilité de choisir entre deux balises et d'abaisser le critère de perte de revenus de 30 % à 15 % pour le mois de mars. Un plus grand nombre d'organisations touchées par la crise pourront ainsi avoir accès à l'aide dont elles ont besoin. Ces décisions éviteront de pénaliser les entreprises dynamiques qui ont connu une forte croissance de leur chiffre d'affaires au cours de la dernière année », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous saluons la décision d'avoir recours à la comptabilité de caisse pour évaluer l'impact réel de la crise sur les revenus des entreprises et leur admissibilité au programme. Nous appuyons également la mise en place d'un programme de prêts sans intérêt pour limiter l'endettement durant la crise; une préoccupation majeure des entreprises. Nous saluons à cet égard la collaboration entre le gouvernement fédéral et les institutions financières pour s'assurer que les entreprises disposent rapidement des liquidités dont elles ont besoin », a poursuivi M. Leblanc.

« L'exercice auquel les gouvernements doivent se soumettre sur une base quotidienne depuis plusieurs semaines est exigeant. Nous saluons les efforts du gouvernement du Canada, qui s'est montré réceptif aux demandes du milieu des affaires. Nous saluons également le rôle de tous les partis d'opposition, qui font preuve d'ouverture pour permettre au gouvernement minoritaire de prendre des décisions majeures de politique publique dans des délais extrêmement courts. Le système politique canadien se montre exemplaire en cette période d'urgence économique sans précédent », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

