La société The Estée Lauder Companies émet 700 millions de dollars d'obligations de premier rang





The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations de premier rang à échéance 2030 avec un coupon de 2,600% et une valeur globale en capital de 700 millions de dollars.

L'offre a été faite conformément à une déclaration d'inscription effective déposée par Estée Lauder Companies Inc. auprès de la Securities and Exchange Commission et valide à compter du 21 mai 2018. La clôture du placement devrait avoir lieu le 13 avril 2020 ou vers cette date.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut comprendre les frais d'exploitation, les fonds de roulement, les investissements et le rachat et le remboursement d'emprunts à court ou long terme, y compris des billets de trésorerie en circulation à mesure qu'ils arrivent à échéance. En attendant une opportunité d'utilisation déterminée, la Société pourra initialement investir des fonds dans des titres négociables à court terme.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp. et MUFG Securities Americas Inc. agissent en qualité de co-chefs de file dans le cadre de ce placement. Des exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne peuvent être obtenus, lorsqu'ils dont disponibles, en s'adressant à: BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attn: Prospectus Department, par téléphone au n° 1-800-294-1322, ou par e-mail à dg.prospectus_requests@bofa.com; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au n° 1-800-831-9146 ou par e-mail à prospectus@citi.com; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, Attn: Investment Grade Syndicate Desk ou par téléphone au n° 1-212-834-4533; BNP Paribas Securities Corp., 787 Seventh Avenue, New York, New York 10019, ou par téléphone au n° 1-800-854-5674 ou par e-mail à new.york.syndicate@bnpparibas.com ou MUFG Securities Americas Inc., 1221 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020 ou par téléphone au n° 1-877-649-6848.

Une copie numérique du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne sera également disponible sur le site internet de la Securities and Exchange Commission à l'adresse http://www.sec.gov.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces obligations, et il n'y aura aucune vente de ces obligations dans aucune juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction. Une déclaration d'inscription relative à ces obligations est devenue effective le 21 mai 2018, et cette émission est proposée au moyen d'un supplément de prospectus.

À propos d'Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des premiers fabricants et distributeurs au monde de produits de qualité pour les soins de la peau, le maquillage, les parfums et les soins capillaires. Les produits de la Société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous les marques suivantes: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA, Too Faced et Dr. Jart+.

