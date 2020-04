Prolongation de la date d'expiration des bons de souscription





MONTRÉAL, 08 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration MPV Inc. (« MPV » ou la « Société ») (CSE : MPV) annonce que, sous réserve des approbations réglementaires requises, la Société prolongera jusqu'au 20 avril 2021 la date d'expiration des 5 965 500 bons de souscription d'actions ordinaires émis dans le cadre de son premier appel public à l'épargne en avril 2018. En vertu de ce premier appel public à l'épargne MPV avait émis 5 965 500 unités à un prix de 0,20 $ par unité. Chaque unité était composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription, chaque bon de souscription donnant droit de souscrire à une action ordinaire au prix de 0,30 $ par action jusqu'au 20 avril 2020. Aucun bon de souscription n'a été exercé et les initiés de MPV détiennent ou contrôlent actuellement environ 5,45 % des bons de souscription.



À propos d'Exploration MPV inc.

Exploration MPV inc. est une société d'exploration minière qui vise le développement de projets de métaux de base dans la région de Chibougamau, au nord du Québec. Son actif principal est le projet UMEX, contenant une ressource potentielle de cuivre et zinc, et située approximativement 50 kilomètres à l'ouest de Chapais. La minéralisation documentée historiquement sur UMEX consiste de sulfures massifs volcanogènes ("SMV") dans la ceinture de roche verte de l'Abitibi, une formation géologique bien connue pour ses nombreuses découvertes de gisements polymétalliques et de métaux précieux.

