La FPJQ lutte contre la désinformation liée à la COVID-19





MONTRÉAL, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), en partenariat avec l'Agence Science-Presse (ASP), met sur pied son projet COVID-19 : dépister la désinfo / COVID-19 : track the facts, grâce au Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique de l'Initiative de citoyenneté numérique de Patrimoine canadien.

Dans le même esprit que son programme de lutte contre la désinformation #30 secondes avant d'y croire , et du contenu de vérification des faits et d'éducation aux médias et à l'information déjà développé par l'ASP dans le cadre de son Détecteur de rumeurs , ce projet vise notamment à fournir à la population québécoise une série d'outils, en français et en anglais, pour l'aider à faire le tri entre le vrai et le faux, dans le contexte de la crise actuelle. Les fausses nouvelles nuisent non seulement à la compréhension des enjeux de la pandémie par les citoyens, mais elles ont aussi un impact sur la santé publique.

« La désinformation est un véritable fléau. Notre époque, avec les moyens de communication extraordinaires qui la caractérisent, lui permet de se propager à la vitesse grand V. » a déclaré Catherine Lafrance, directrice générale de la FPJQ.

« C'est donc en attaquant de front ces fausses informations qu'on a davantage de chances de rejoindre le public le plus vulnérable et de valoriser l'importance de l'expertise journalistique de qualité et des données scientifiques dans la lutte à la désinformation », affirme de son côté Josée Nadia Drouin, directrice générale de l'Agence Science-Presse, également partenaire du projet #30 secondes avant d'y croire.

Ce projet s'adresse à un public de tout âge, dont les jeunes de 6 à 17 ans avec la participation des magazines Les Explorateurs, Les Débrouillards et Curium. Il sera diffusé en ligne par l'intermédiaire d'un site dédié, et sur celui de l'ASP, des réseaux sociaux et des médias numériques et traditionnels.

La FPJQ reçoit un financement d'une valeur de 330 164 $ de la part de Patrimoine canadien pour développer ce projet de lutte contre la désinformation liée au coronavirus. Ce montant servira à produire divers outils sous plusieurs formes, dont des textes de vérification des faits, des infographies et des vidéos, pour aiguiser le sens critique des citoyens et les aider à distinguer le vrai du faux.

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec est un organisme sans but lucratif fondé en 1969, qui rassemble environ 1800 journalistes dans plus de 250 médias écrits et électroniques au Québec. C'est ce qui en fait la principale et la plus représentative organisation journalistique au Canada. La Fédération défend la liberté de presse et le droit public à l'information.

L'Agence Science-Presse est un média indépendant, à but non lucratif, fondé à Montréal en 1978. Sa mission est d'alimenter les médias en nouvelles scientifiques. Au cours des dernières années, l'Agence a fait de la lutte à la désinformation son cheval de bataille, en lançant le Détecteur de rumeurs, une rubrique de vérification des faits en science et en créant des outils pour aiguiser l'esprit critique du grand public. Ces efforts en éducation aux médias et à l'information sont arrimés à sa mission de base qui est de fournir une information de qualité, fiable et crédible, l'une des meilleures armes pour contrer la désinformation.

