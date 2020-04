À l'approche de la longue fin de semaine de la Pessah et de Pâques, une fin de semaine qui représente pour beaucoup le moment d'être en famille et entre amis, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) souhaite rappeler que #CeNestPasLeTemps...

Porter Airlines offre plus de flexibilité aux grands voyageurs qui ne peuvent pas voyager en raison de la COVID-19. Les détenteurs de Passes Porter et les membres du programme de fidélisation VIPorter continueront de bénéficier de la pleine valeur de...

Unifor salue l'annonce faite par Air Canada de son intention d'utiliser un nouveau régime fédéral de supplément de salaire pour compléter le salaire de plus de 3 000 membres d'Unifor qui ont été placés en situation d'inactivité en raison de la...

Le 30 mars dernier, Air Canada annonçait que, dans le cadre de mesures globales de compression des coûts, elle réduisait temporairement ses effectifs au Canada de 50 %, soit quelque 16 500 emplois, à cause de la crise de la COVID-19 et des...