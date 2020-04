Soutien aux clients de TD Assurance : Aider les Canadiens et Canadiennes impactés par la COVID-19





Travailler à offrir du soutien dans une période d'incertitude et de changements rapides

TORONTO, le 8 avril 2020 /CNW/ - Dans les temps difficiles, le fait de rester unis peut faire toute la différence. Aujourd'hui, TD Assurance (TDA) réaffirme son engagement envers les Canadiens et Canadiennes en prenant des mesures d'allègement claires.

« La vie des gens au pays est perturbée de bien des façons, tant à la maison qu'au travail. Le but de l'assurance est d'offrir la tranquillité d'esprit, et ce besoin est plus criant aujourd'hui que jamais, affirme Raymond Chun, président et chef de la direction, TD Assurance. Nous prenons des mesures claires pour réduire votre fardeau financier et votre anxiété pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus. »

Depuis le 16 mars, TDA a reçu plus de 245 000 appels à son centre de services-conseils, et nos conseillers du service à la clientèle ainsi que nos experts en sinistres ont travaillé sans relâche pour veiller à ce que les gens au Canada restent mieux protégés et que leur couverture d'assurance ne soit pas interrompue en cette période sans précédent.

TDA offre de l'aide à ses clients impactés par la COVID-19

Que vous soyez propriétaire ou locataire de votre domicile, que votre véhicule vous appartienne ou soit loué ou financé, c'est notre responsabilité de s'assurer que les services d'assurance continuent d'être accessibles et flexibles pour les Canadiens et Canadiennes quand nos clients ont le plus besoin de nous.

Report de versement de prime - Les clients d'assurance habitation et auto TDA admissibles qui sont impactés par la COVID-19 peuvent demander un report de versement mensuel de leurs primes d'assurance allant jusqu'à 90 jours.





- Les clients d'assurance habitation et auto TDA admissibles qui sont impactés par la COVID-19 peuvent demander un report de versement mensuel de leurs primes d'assurance allant jusqu'à 90 jours. Ajustements de prime - Des ajustements de prime temporaires reflétant les changements dans l'utilisation d'un véhicule personnel sont également offerts aux clients d'assurance auto admissibles dont les habitudes de conduite ont changé de façon importante, ainsi qu'à ceux qui utilisent leur véhicule moins fréquemment depuis que les mesures de distanciation physique et de télétravail ainsi que d'autres mesures de santé ont été mises en place dans nos collectivités.





- Des ajustements de prime temporaires reflétant les changements dans l'utilisation d'un véhicule personnel sont également offerts aux clients d'assurance auto admissibles dont les habitudes de conduite ont changé de façon importante, ainsi qu'à ceux qui utilisent leur véhicule moins fréquemment depuis que les mesures de distanciation physique et de télétravail ainsi que d'autres mesures de santé ont été mises en place dans nos collectivités. Élimination des pénalités pour insuffisance de fonds - Une autre mesure d'aide liée à la COVID-19 que nous offrons aux clients d'assurance habitation et auto TDA est l'annulation des frais pour insuffisance de fonds qui pourrait survenir pour des polices durant cette pandémie mondiale.





- Une autre mesure d'aide liée à la COVID-19 que nous offrons aux clients d'assurance habitation et auto TDA est l'annulation des frais pour insuffisance de fonds qui pourrait survenir pour des polices durant cette pandémie mondiale. Suspension des annulations de police - Nous avons suspendu temporairement les annulations d'assurance habitation et auto pour non-paiement.





- Nous avons suspendu temporairement les annulations d'assurance habitation et auto pour non-paiement. Conformité à la distanciation physique - Si vous avez eu un accident, nos Centres auto TD Assurance restent ouverts à plusieurs endroits au Canada , de l' Alberta à la Nouvelle-Écosse. Des conseillers sur place et au téléphone sont disponibles pour vous aider à gérer vos réclamations et demandes d'assurance. Pour contribuer à limiter la propagation de la COVID-19, TDA a mis en oeuvre des mesures de distanciation physique, des méthodes de dépistage et un nettoyage plus fréquent, en plus d'avoir réduit les heures d'ouverture de nos Centres auto.

Du soutien à chaque étape avec les services en ligne et mobiles

Nous encourageons fortement les clients à utiliser nos options de services en ligne et mobiles pour consulter leurs polices, faire des changements et effectuer d'autres opérations utiles.

Les services en ligne MonAssurance offrent la flexibilité de consulter des polices d'assurance habitation et auto, de faire des changements, de vérifier le statut des réclamations, d'imprimer un certificat d'assurance temporaire et d'utiliser d'autres fonctions pratiques. S'ils ne sont pas déjà inscrits, les clients peuvent accéder à MonAssurance sur le site Web TDAssurance.com.

Les clients peuvent aussi accéder à MonAssurance quand ils sont en déplacement grâce à l'appli mobile de TD Assurance. Ils peuvent télécharger l'appli rapidement et facilement à partir de l'App Store ou du Google Play Store pour leurs besoins d'assurance habitation et auto.

Pour les clients qui veulent discuter avec un conseiller, MonAssurance offre un service de clavardage comme solution de rechange à la possibilité d'appeler nos centres de contact au 1-866-454-8910. Si vous préférez téléphoner, prenez note que le temps d'attente pourrait être plus long que d'habitude durant cette période.

Protéger nos clients et nos collègues

Pour aider à assurer la sécurité de nos clients, de nos collègues et des collectivités, TDA a demandé activement au plus grand nombre de collègues possible de travailler à distance. À la mi-avril, environ 80 % des employés de TDA auront la capacité de travailler efficacement de la maison.

Comme beaucoup de fonctions essentielles qui évoluent dans des secteurs réglementés, les compagnies d'assurance restent ouvertes, et certains de nos collègues travaillent encore dans les locaux de TDA, car leur rôle est nécessaire pour les Canadiens et Canadiennes. Afin d'assurer la sécurité de ces employés, nous avons apporté des changements, y compris l'augmentation du nettoyage et de la désinfection dans les bureaux et centres de contact, et avons décidé de leur offrir une rémunération supplémentaire. Ces dernières semaines, la TD a aussi continué à verser le salaire des membres de son personnel n'étant pas en mesure de travailler. Le président du Groupe Banque TD et chef de la direction Bharat Masrani a d'ailleurs annoncé à ses 85 000 collègues qu'il n'y aurait aucune perte d'emploi à la TD en 2020 en raison de la COVID-19.

