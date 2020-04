Le 16 avril sera la Journée nationale de la planification préalable des soins





Le site www.planificationprealable.ca offre des ressources gratuites pour aider les Canadiens à planifier leurs soins

OTTAWA, le 8 avril 2020 /CNW/ - C'est aujourd'hui! Une vie bien vécue est une vie bien planifiée.

Le 16 avril est la Journée nationale de la planification préalable des soins, une journée pour encourager les discussions sur nos valeurs et volontés en ce qui concerne nos soins de santé éventuels. Bien que nous soyons très enthousiastes à l'idée de diffuser nos nouvelles concernant la Journée nationale de la planification préalable des soins, nous devons d'abord reconnaître les défis auxquels nous sommes tous confrontés en raison de la crise du coronavirus (COVID-19).

Sharon Baxter, directrice générale de l'Association canadienne de soins palliatifs, a déclaré : « Les temps sont difficiles pour tout le monde, et ceux et celles qui travaillent en soins palliatifs sont poussés à leurs limites, mais se sont maintes fois montrés à la hauteur en prodiguant de bons soins aux personnes qui s'approchent de leur décès et en appuyant les proches et amis dans le deuil et le chagrin. Nous continuerons de militer pour un accès universel à ces soins, et nous nous tiendrons ensemble dans l'intérêt de tous. » Cet état d'esprit demeurera bien vrai en cette Journée nationale de la planification préalable des soins.

Cette année, le thème de la Journée nationale est une vie bien vécue est une vie bien planifiée. Laurel Gillespie, directrice de l'initiative, affirme que « le fait d'avoir un plan préalable de soins aide à assurer que vos valeurs et volontés seront respectées si vous deveniez incapables de vous exprimer. C'est aujourd'hui! Entre 18 h et 20 h, prenez le temps de parler à vos proches de vos valeurs et volontés et de ce qui compte pour vous. »

Les Canadiens ont parlé, et 80 % d'entre eux croient que la planification préalable des soins est importante, bien que moins de 1 Canadien sur 5 ait préparé un plan préalable.

Parlez aux gens autour de vous. Ce n'est pas toujours facile, et certains ont besoin d'aide pour amorcer la discussion. Le site Web de l'initiative « Parlons-en » (http://www.planificationprealable.ca) propose une foule de ressources, d'outils et d'aides à la discussion. On y trouve également des liens vers de l'information propre à chaque province et territoire, puisque la façon d'exprimer ses volontés et valeurs diffère d'une région à l'autre au pays.

Nouveau cette année, nous présenterons une causerie amicale et bienveillante en ligne. Venez écouter Yvonne Heath (fondatrice du mouvement #IJustShowedUp) et Laurel Gillespie pour une séance virtuelle toute spéciale le 16 avril à 16 h. Les participants pourront en apprendre davantage sur le deuil pendant cette présentation d'une durée d'une heure. Mme Heath offrira ses conseils et expliquera comment nous pouvons, malgré la distanciation physique, être là pour les autres et pour soi. Nous sommes également ravis d'annoncer que le court métrage documentaire intitulé Behind the Scenes racontant l'histoire de la planification préalable des soins au Canada sera présenté en avril.

Animé par l'acteur américain Laurence Fishburne, le documentaire sera diffusé d'un bout à l'autre du Canada ainsi que partout aux États-Unis. Enfin, le cadre national pancanadien ainsi que les trousses publiques et juridiques ont été mis à jour et sont maintenant disponibles.



Ne laissez pas vos proches tomber dans le fossé des devinettes : il vous suffit d'en parler. Une vie bien vécue est une vie bien planifiée. Parlez de vos discussions et histoires inspirantes en utilisant les mots-clics #JourPPS2020 et #VosSoinsVosVolontés.

Le projet La planification préalable des soins au Canada tient à reconnaître et à remercier ses contributeurs financiers, Santé Canada et GSK, pour leur soutien tout au long de l'initiative.

L'Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) est membre du Groupe de travail national sur la planification préalable des soins, lequel comprend des représentants de nombreuses associations et professions de partout au Canada.

SOURCE Association canadienne de soins palliatifs

Communiqué envoyé le 8 avril 2020 à 14:12 et diffusé par :