Les utilisateurs de propane peuvent faire leur part en agissant dès maintenant et en se préparant en cas d'inondation

OTTAWA, 08 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le pays tout entier poursuit sa lutte contre la pandémie de COVID-19, les Canadiens doivent également se préparer à affronter des défis supplémentaires à l'approche de la saison des inondations.



Bon nombre de municipalités et de gouvernements provinciaux ont pris des mesures proactives pour se préparer à la crue des eaux annuelle, et avec les recommandations de distanciation sociale et de quarantaine actuellement en place, les autorités envisagent également différentes stratégies pour intervenir si les cours d'eau venaient à sortir de leur lit. L'Association canadienne du propane (ACP) et les détaillants de propane encouragent les résidents à faire leur part et à élaborer un plan sans tarder pour se protéger ainsi que leur propriété en cas d'inondation.

« La lutte contre la COVID-19 nous a menés en territoire inconnu et nombreux sont les Canadiens qui vivent déjà un stress énorme », a affirmé Nathalie St-Pierre, présidente et directrice-générale de l'ACP. « Mais si les utilisateurs de propane agissent de manière proactive et se préparent en cas d'avertissement de crue, la pression qu'ils subissent pourra être diminuée s'ils sont fin prêts à faire face aux urgences et à veiller à la sécurité de leur maison et de leur famille. »

Les Conseils de sécurité en cas d'inondation de l'ACP peuvent aider les Canadiens à prendre des mesures concrètes afin d'être prêts si jamais un avertissement de crue est émis. Le propane est l'un des combustibles les plus sûrs qui soient ? il n'est pas toxique et se dissipe rapidement lorsqu'il est relâché accidentellement ?, mais il faut toujours être prudent en cas d'inondation. Une inondation peut avoir de graves conséquences sur la structure d'une maison ; il est donc important de prendre des précautions et de suivre les mesures de sécurité élémentaires que propose l'ACP.

Les étapes essentielles incluent :

Fixer les réservoirs de propane au sol, car ceux-ci ? même pleins ? flottent.

Apprendre comment et où couper l'alimentation en gaz des réservoirs et des appareils fonctionnant au propane.



S'assurer que les membres de votre famille soient capables de reconnaître l'odeur du propane ? laquelle ressemble à celle des oeufs pourris ou de la moufette.

Il est également conseillé de conserver une quantité suffisante de propane dans son réservoir, car une inondation peut interrompre les livraisons. N'hésitez pas à consulter votre fournisseur de propane local pour obtenir des conseils supplémentaires et en savoir davantage sur les procédures en cas d'inondation. Pour les visites à domicile qui sont nécessaires, les détaillants de propane adhèrent aux meilleures pratiques recommandées pendant la COVID-19 pour assurer la sécurité des employés et des clients tout en maintenant le propane comme service essentiel.

« Plus que jamais, la sécurité dans tous les aspects de notre vie est primordiale. Chacun a son rôle à jouer pour maintenir la distanciation sociale permettant de freiner la COVID-19, et cela inclut la préparation en cas d'inondation. Nous invitons les Canadiens à prendre des mesures sans tarder et à être prêts afin de pouvoir veiller à leur sécurité ainsi qu'à celle de leur famille si le besoin s'en fait sentir », a déclaré Mme St-Pierre.

Pour prendre connaissance de la liste complète des conseils de sécurité en cas d'inondation, veuillez consulter la brochure d'information Conseils de sécurité en cas d'inondation pour les utilisateurs de propane ou visiter le site www.propane.ca .



Au sujet de l'Association canadienne du propane

Forte de plus de 400 membres, l'Association canadienne du propane (ACP) représente à l'échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. Notre mission est de promouvoir une industrie du propane à la fois sécuritaire et prospère, qui joue un rôle décisif dans le secteur énergétique canadien. Pour y parvenir, nous défendons le propane et l'industrie du propane au Canada, et plaidons en faveur de l'adoption de pratiques exemplaires, de la sécurité et d'environnements favorables aux affaires par le biais d'efforts de représentation, de programmes de formation et de mesures d'urgence.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Joannie Bouchard, coordonnatrice, Communications à info@propane.ca ou au 613 683-2270, poste 280.

