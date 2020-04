Les Vêtements de Sport Gildan Inc commencera à produire de l'équipement de protection individuelle pour aider à ralentir la propagation de la COVID-19





MONTRÉAL, 08 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est associée à divers partenaires commerciaux pour tirer parti de ses installations de fabrication afin de produire des masques faciaux non médicaux et des tenues d'hôpital pour soutenir la lutte mondiale contre la pandémie de la COVID-19.

Gildan travaille avec l'un de ses clients du réseau des vêtements à imprimer pour soutenir un consortium coopératif de grandes entreprises de vêtements et de textiles afin de contribuer à la production de masques faciaux non médicaux qui seront distribués pour soutenir les hôpitaux, les travailleurs de la santé et d'autres personnes luttant contre la propagation du virus de la COVID-19. La conception et le tissu utilisés pour la production de ces masques sont fournis par les partenaires du consortium qui travaillent en collaboration pour réduire la pénurie importante de masques faciaux. Gildan travaille également avec un partenaire du secteur du commerce de détail pour produire des masques faciaux non médicaux destinés principalement aux organismes de santé dans le monde. Cette initiative comprend la fabrication du textile nécessaire à la production de ces masques. En outre, la Société travaille également avec un autre partenaire du secteur du commerce de détail pour fabriquer des tenues d'hôpital qui seront distribuées au secteur des soins de santé afin d'aider à remédier à la pénurie actuelle d'équipements de protection individuelle dans la lutte contre la COVID-19.

Gildan a reçu l'autorisation du gouvernement hondurien de rouvrir partiellement une de ses installations de fabrication de textiles pour produire le tissu nécessaire à la fabrication des masques et des tenues d'hôpital, ainsi qu'une de ses installations de couture au Honduras pour l'assemblage de ces produits. Pour assurer la santé et la sécurité de ses employés, Gildan a mobilisé une équipe d'experts et développe et met en place des processus rigoureux pour protéger les employés qui ont choisi de revenir travailler dans le cadre de cet effort. Les installations qui seront rouvertes pour la production d'équipements de protection individuelle fonctionneront toutes selon un protocole de biosureté strict, élaboré selon les lignes directrices prescrites par le gouvernement et les meilleures pratiques de l'industrie.

« En tant qu'organisation, nous nous sommes engagés à jouer un rôle proactif pour soutenir la pénurie d'équipements de protection individuelle nécessaires à la lutte mondiale contre cette pandémie », a déclaré Glenn Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. « Je tiens à remercier nos partenaires et tous ceux qui, chez Gildan, ont travaillé avec diligence pour obtenir les autorisations nécessaires et mettre en place les plans pour lancer la production de ces articles indispensables, et tout particulièrement les travailleurs des installations qui se sont portés volontaires pour travailler à la fabrication de ces produits », a-t-il ajouté.

La Société est également en pourparlers avec d'autres partenaires du secteur du commerce de détail et des vêtements à imprimer intéressés par la distribution d'équipements de protection individuelle. Enfin, la Société a également communiqué avec d'autres gouvernements dans les pays où elle opère, notamment le Canada et le Honduras, et a proposé de fournir des masques non médicaux et des tenues d'hôpital en cas de besoin.

À propos de Gildan

Gildan est l'un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, dont Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan® Hammertm, Prim + Preux®, GoldToe®, Anvil® par Gildan®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Therapy Plus®, Peds® et MediPeds® et sous la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. Notre offre de produits comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas de nylon et des articles chaussants vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu'aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l'entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Avec environ de 53 000 employés à l'échelle mondiale, Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d'oeuvre et d'environnement dans toute la chaîne d'approvisionnement de la Société conformément à son programme de Responsabilité authentique® intégré dans la stratégie d'affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles au www.gildancorp.com et au www.ResponsabiliteAuthentique.com.

Demandes des investisseurs :

Sophie Argiriou

Vice-présidente, communications avec les investisseurs

514 343-8815

sargiriou@gildan.com

Demandes des médias :

Geneviève Gosselin

Directrice, communications et marketing d'entreprise

514 343-8814

ggosselin@gildan.com



Communiqué envoyé le 8 avril 2020 à 14:00 et diffusé par :