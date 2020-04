Mise à jour des Aliments Maple Leaf sur la COVID-19





MISSISSAUGA, ON, le 8 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI), Michael McCain, a publié une déclaration afin de faire le point sur les efforts déployés par l'entreprise en réponse à la COVID-19 :

« En tant qu'importante entreprise alimentaire au sein d'une industrie essentielle, les Aliments Maple Leaf fait tout ce qui est possible afin de protéger la santé de nos 13 000 employés tout en produisant les aliments dont nos clients d'Amérique du Nord et d'Asie ont maintenant besoin plus que jamais.

Aujourd'hui, nous avons suspendu les activités de notre usine de volaille de Brampton, en Ontario, par extrême prudence alors que nous effectuons une enquête sur trois cas de COVID?19 qui se sont déclarés chez des personnes qui travaillent dans cet établissement. Nous avons comme première priorité de garder notre personnel en sécurité, alors nous avons décidé de fermer l'usine en instance d'une évaluation complète des risques. Pendant que nous effectuons cette enquête, nous faisons un nettoyage approfondi de l'usine, y compris les aires partagées et les bureaux. Notre objectif consiste à terminer l'enquête et le nettoyage approfondi de manière aussi raisonnablement rapide que possible. Nous ne redémarrerons pas l'exploitation avant d'être convaincus qu'il est sécuritaire de retourner au travail.

Un autre cas de COVID-19 s'est produit chez un membre d'équipe de notre usine Heritage à Hamilton, en Ontario. Cette personne ainsi touchée n'était pas présente à l'usine au cours des deux semaines qui ont précédé son diagnostic. Nous avons effectué un assainissement complet de l'usine Heritage et cette dernière est entièrement opérationnelle.

Dans l'ensemble de notre réseau, nous prenons de nombreuses mesures afin de protéger nos employés. En plus de l'habituel assainissement approfondi effectué quotidiennement dans nos usines et l'utilisation de notre équipement de protection individuelle standard qui aide à assurer la salubrité des aliments et à protéger la santé de notre personnel, nous adoptons des mesures supplémentaires, dont :

Un assainissement accru et fréquent de toutes les zones partagées, telles que les aires de pause, les salles des toilettes, les vestiaires et les cafétérias

Un éloignement social consciencieux en augmentant l'espacement sur les chaînes de production dans la mesure du possible

Un décalage des heures de pause et des quarts afin d'éviter la formation de groupes

La conversion de bureaux en salles de pause et l'utilisation de remorques afin de réduire la densité de nos employés au cours des pauses

La mise en place progressive du dépistage de la température de tous les employés de première ligne à mesure que nous recevons les dispositifs de balayage de température (thermomètres thermiques) dans tous nos établissements

Nous travaillons de près en partenariat avec les représentants de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et les services de santé publique de partout au Canada afin de veiller à faire tout ce qui est possible pour assurer la sécurité de nos employés. Les experts gouvernementaux au Canada et aux É.-U. ont affirmé clairement que la COVID-19 n'est pas une maladie d'origine alimentaire et qu'il n'y a actuellement aucune preuve que les aliments puissent être une source probable ou une voie de transmission de la COVID-19.

Il s'agit d'une situation fort fluide et nos équipes collaborent de très près au sein de notre réseau, ainsi qu'avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, afin que nous puissions continuer à livrer des aliments salubres en cette période de crise.

Il s'agit réellement d'une période sans précédent pour notre entreprise et l'ensemble de l'industrie alimentaire. Les Aliments Maple Leaf prend sa responsabilité d'alimenter les gens sérieusement chaque jour de l'année. Je vous assure personnellement que nous unissons nos efforts à ceux de nos 13 000 membres d'équipe et à ceux de nos clients afin de traverser cette crise difficile. »

