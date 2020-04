Workiva lance une nouvelle solution ciblée pour la conformité ESEF





Workiva (NYSE:WK), le fournisseur de la première plateforme mondiale connectée de reporting et de conformité, lance aujourd'hui "W for ESEF", une solution ciblée pour aider les sociétés européennes à simplifier la mise en conformité aux exigences de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en matière de reporting au format électronique unique européen (ESEF).

W for ESEF ? disponible dans 23 langues européennes ? propose un sous-ensemble distinct de fonctionnalités pour les sociétés voulant une solution ESEF ciblée. Les entreprises sont donc en mesure d'élaborer des rapports, étiqueter des données, gérer des processus avec une transparence absolue et générer l'ensemble de leurs documents déclaratoires, le tout depuis la solution W for ESEF.

À tout moment, les clients W for ESEF peuvent passer à la version complète et de bout en bout de la plateforme Workiva.

Solution W for ESEF ? Les avantages clés

Bénéficiant de l'assistance client en continu de Workiva, la solution W for ESEF transforme la manière dont les entreprises élaborent leurs rapports en conformité avec les directives de l'AEMF. En voici les principaux avantages:

Collaboration nuagique virtuelle:

La solution nuagique et les équipes d'assistance sont disponibles sans interruption

Les clients peuvent accéder à leurs données et continuer à travailler en temps réel avec leurs équipes, quel que soit le lieu et quelle que soit l'heure, dans un environnement sécurisé et unique

Un système de travail simplifié et intégré:

Une version unique et mise à jour élimine la nécessité de synchroniser une multitude de documents

Une source de confiance génère automatiquement des données éprouvées pour les dossiers

La gestion des documents est intégrée au processus Inline XBRL

Le journal d'audit et la fonctionnalité de surveillance garantissent la qualité des données, depuis la collecte jusqu'à la soumission

L'accès contrôlé aux sections de reporting augmente la transparence et optimise les processus d'audit

La possibilité d'apporter des modifications au document juste avant la date butoir réduit la pression organisationnelle

Sécurité nuagique:

La solution reçoit la confiance de 75 pour cent des sociétés du Fortune 500

Rapport SOC 1 Type 2/ISAE 3402 Type 2 et rapport SOC 2, TRUSTe Privacy Shield Verification pour la conformité RGPD et cryptage des données AES-128 et AES-256

Stockage des données client sur des serveurs sécurisés en Europe

Les experts de Workiva en Inline XBRL soutiennent le mandat de l'AEMF

L'AEMF exige des entreprises européennes qu'elles étiquettent les données avec Inline XBRL dans la taxonomie ESEF. Inline XBRL fournit un format standardisé et lisible par une machine pour permettre l'analyse numérique et optimiser la transparence des données.

Workiva est un leader mondial d'Inline XBRL et dispose d'une certification de XBRL International. Workiva compte sur une équipe très bien répartie d'experts en Inline XBRL, jouissant d'une expérience en taxonomie ESEF et offrant une assistance 24/7.

W for ESEF est disponible dès aujourd'hui. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.w-esef.com.

A propos de Workiva

Workiva, le chef de file des solutions nuagiques de données connectées, de reporting et de conformité, reçoit la confiance de milliers d'entreprises dans 180 pays, dont plus de 75 pour cent des sociétés du Fortune 500®, et des agences gouvernementales. Nos clients ont connecté plus de cinq milliards d'éléments pour sécuriser leurs données, réduire les risques et gagner du temps. Pour de plus amples renseignements sur Workiva (NYSE:WK), veuillez visiter workiva.com.

