Great-West Lifeco et la Canada Vie tiendront les assemblées annuelles des actionnaires et des titulaires de police ayant droit de vote sous forme virtuelle en réponse à la pandémie de COVID-19

WINNIPEG, le 8 avril 2020 /CNW/ - À titre de mesure proactive visant à soutenir la santé et le bien-être de toutes les parties prenantes au cours de la pandémie de COVID-19, Great-West Lifeco Inc. et sa filiale, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada Vie), ont annoncé aujourd'hui qu'elles tiendront simultanément des assemblées annuelles virtuelles le 7 mai 2020 à 11 h HNC/midi HNE.

Great-West Lifeco et la Canada Vie tiendront leurs assemblées annuelles de 2020 par des moyens électroniques

Nous surveillons activement l'évolution de la situation entourant la COVID-19, ainsi que les directives des autorités gouvernementales et de santé publique. La santé et le bien-être de nos employés, de nos clients, de nos investisseurs et de nos collectivités sont notre priorité commune. En vue de respecter les directives des autorités gouvernementales et de santé publique, Great-West Lifeco et la Canada Vie, conjointement avec plusieurs autres institutions financières canadiennes, ont demandé et obtenu une ordonnance judiciaire qui nous autorise à tenir nos assemblées annuelles par des moyens électroniques.

Les actionnaires et les titulaires de police ne pourront pas assister aux assemblées en personne. Les actionnaires inscrits, les titulaires de police ayant droit de vote et les fondés de pouvoir dûment nommés sont encouragés à faire parvenir leurs questions à l'avance à l'adresse corporate.secretary@canadalife.com. Les questions écrites seront également acceptées lors des assemblées par l'intermédiaire d'une webdiffusion.

Nous croyons que ces mesures de précaution contribueront à protéger la santé et le bien-être des parties prenantes tout en favorisant la participation aux assemblées et en permettant aux actionnaires et aux titulaires de police ayant droit de vote de prendre part aux assemblées annuelles et de voter par des moyens électroniques. Nous remercions nos actionnaires et titulaires de police pour leur soutien et leur patience pendant que nous nous adaptons à ce format.

Marche à suivre pour les actionnaires et les titulaires de police visant la participation aux assemblées et le vote par moyens électroniques

Pour connaître les précisions sur la manière de participer aux assemblées par moyens électroniques, consultez greatwestlifeco.com/fr et canadavie.com. Veuillez visiter ces sites Web régulièrement pour prendre connaissance de toute mise à jour.

Nous encourageons les actionnaires et les titulaires de police ayant droit de vote à donner leurs instructions de vote avant la tenue des assemblées en suivant l'un des moyens décrits dans les procurations déjà distribuées. Les bulletins de vote par procuration et les formulaires d'instructions de vote ne seront pas actualisés pour tenir compte du changement de lieu. En outre, il est toujours possible d'utiliser ces documents pour exercer son vote. Il n'est pas nécessaire pour les actionnaires et les titulaires de police qui transmettent leurs instructions de vote avant la tenue des assemblées d'assister à celles-ci.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Nous exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, de Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2019, nos compagnies comptaient environ 24 000 employés, 197 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de la distribution - tous au service de plus de 31 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé de plus de 1,6 billion de dollars au 31 décembre 2019 et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d'un océan à l'autre.

