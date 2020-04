Maintien des restrictions de voyage en place aux points d'entrée internationaux pour la longue fin de semaine à venir





OTTAWA, le 8 avril 2020 /CNW/ - À l'approche de la longue fin de semaine de la Pessah et de Pâques, une fin de semaine qui représente pour beaucoup le moment d'être en famille et entre amis, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) souhaite rappeler que #CeNestPasLeTemps de se rassembler. Des restrictions sur tous les voyages non essentiels sont en place pour les ressortissants étrangers, y compris les citoyens et les résidents permanents des États-Unis, et les Canadiens qui planifient franchir la frontière.

Les gouvernements du Canada et des États-Unis ont mis en oeuvre le 21 mars dernier des restrictions visant tous les voyages non essentiels à la frontière commune pour limiter la propagation de la COVID-19. Par conséquent, tous les déplacements facultatifs à la frontière, y compris le tourisme et les loisirs, sont interdits jusqu'à la levée des restrictions.

Avant de quitter votre domicile, l'ASFC vous informe que vous serez renvoyé aux États-Unis si vous tentez de venir au Canada pour l'un des exemples suivants de voyages non essentiels :

Visiter de la famille, des amis, ou un(e) amie(e) de coeur ou fiancé(e);

Assister à une fête ou à une célébration;

Aller au restaurant pour un repas à emporter;

Transiter au Canada pour prendre un raccourci et se rendre plus rapidement à une destination américaine;

Faire une visite touristique;

Pêcher ou chasser;

Ouvrir ou vérifier un chalet ou une résidence saisonnière.

On rappelle aux Canadiens que s'ils rentrent au Canada après avoir quitté une destination étrangère, ils doivent se mettre en quarantaine (s'isoler) pendant 14 jours, ce qui signifie qu'ils ne pourront pas participer à des réunions sociales ni faire des achats à leur retour.

Comme l'ASFC s'est engagée à limiter la propagation de la COVID-19 au Canada, nous rappelons aux voyageurs que ce n'est pas le moment de voyager pour des raisons non essentielles.

Faits en bref

Pour des renseignements supplémentaires sur le passage à la frontière pendant la pandémie de COVID?19, vous pouvez appeler la ligne d'information de l'ASFC au 1-204-983-3500, au 1-506-636-5064 (à l'extérieur du Canada ) ou 1-800-461-9999 (au Canada ), ou visiter le Canada.ca/le-coronavirus.

Des exemptions de voyage limitées existent pour les travailleurs des services essentiels en bonne santé qui traversent régulièrement la frontière, tels que les camionneurs, les pompiers et les travailleurs médicaux, ainsi que pour les voyageurs qui entrent au Canada pour recevoir des services essentiels comme des soins médicaux.

Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les Indiens inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens ont le droit d'entrer au Canada, mais ils seront soumis aux mesures de contrôle d'entrée pour la COVID?19, y compris l'obligation de se mettre en quarantaine (s'isoler) au Canada pendant 14 jours.

ont le droit d'entrer au , mais ils seront soumis aux mesures de contrôle d'entrée pour la COVID?19, y compris l'obligation de se mettre en quarantaine (s'isoler) au pendant 14 jours. Indépendamment des voyages, on rappelle aux Canadiens qu'ensemble, nous pouvons ralentir la propagation de la COVID-19 en faisant vraiment un effort pour maintenir une certaine distance physique entre nous et les autres. Il est prouvé que l'éloignement physique (social) est l'un des moyens les plus efficaces de réduire la propagation de la maladie pendant une épidémie.

