Les activités de l'Association pulmonaire du Québec sont jugées prioritaires par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec

MONTRÉAL, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - Depuis le 2 avril, les activités de réponse aux citoyens concernés de l'Association pulmonaire du Québec (APQ) font partie des services et activités jugés prioritaires par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec

Une décision qui reconnaît le rôle de l'APQ

L'Association pulmonaire du Québec annonce que ses activités de réponse aux citoyens ont été jugées prioritaires par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. La décision, transmise par le cabinet du ministre Pierre Fitzgibbon, permettra notamment à l'APQ de maintenir ses services directs d'informations aux citoyens. De plus, une nouvelle plateforme digitale d'information sera mise en ligne dès le jeudi 9 avril et sera accessible à partir du site internet de l'APQ. Elle permettra de rejoindre la population la plus susceptible de souffrir des complications de la COVID-19 et de renseigner le public sur cette maladie ainsi que les mesures à suivre pour se protéger et protéger leur famille.

Un service d'information gratuit pour tous les Québécois

Chaque année, l'APQ reçoit plus de 5 000 appels de Québécois en quête de réponse ; un nombre qui a subi une fulgurante augmentation depuis l'éclosion de la pandémie de COVID-19 pour atteindre près de 100 appels par jour !

Du lundi au vendredi, des professionnels de la santé répondent aux questions sur la santé pulmonaire et la pandémie en cours. Il est possible de les rejoindre par téléphone, par courriel, et sur les médias sociaux de l'Association pulmonaire du Québec.

À propos de l'Association pulmonaire du Québec

L'Association pulmonaire du Québec a comme mission l'éducation, la promotion de la santé respiratoire, la prévention des maladies pulmonaires et la réadaptation. Elle offre également des services aux personnes atteintes, en accompagnant leurs proches et en soutenant la recherche.

