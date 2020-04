Lancement du mouvement Mangeons local plus que jamais!





LONGUEUIL, QC, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - En ces temps d'incertitude, l'Union des producteurs agricoles (UPA) lance le mouvement Mangeons local plus que jamais! pour inviter les Québécois à consommer de bons produits frais et locaux. L'initiative prendra racine dans les médias sociaux et sera accompagnée du mot clé #LocalPlusQueJamais.

« C'est l'occasion, plus que jamais, de montrer notre reconnaissance aux 42 000 productrices et producteurs de toutes les régions du Québec qui garnissent quotidiennement le garde-manger des Québécois », a mentionné Marcel Groleau, président général de l'UPA.

Vers un Québec plus autonome

Partout dans le monde, la crise sanitaire historique que nous vivons actuellement a mis en lumière la fragilité de la filière agroalimentaire, dont chaque maillon est essentiel pour nourrir la population. Bien que la chaîne d'approvisionnement soit encore peu menacée au Québec, elle demeure à la merci des relations commerciales internationales.

Dans un tel contexte, nous pouvons tous agir dès maintenant en privilégiant la consommation locale pour :

découvrir la diversité et la qualité des produits d ' ici;

ici; nous approvisionner en aliments frais et de qualité;

diminuer notre empreinte environnementale grâce à des circuits courts;

contribuer au dynamisme de nos régions;

participer à un mouvement de solidarité qui soutient l'économie du Québec.

Un mouvement incarné par les producteurs et porté par la population

Chaque semaine, la population sera invitée à visionner et à partager sur les médias sociaux des témoignages de producteurs d'ici. Ce mouvement de solidarité sera également soutenu par une publicité, diffusée à la télévision et sur le Web, pour laquelle Marie-Eve Janvier, fidèle collaboratrice de l'UPA, a prêté sa voix.

« Nous avons tous besoin de réconfort en cette période difficile. En achetant les produits d'ici, on salue le savoir-faire de nos producteurs agricoles et on pose un geste concret pour faire une différence », a remarqué Marie-Eve Janvier.

Près de 1 000 producteurs agricoles sur la plateforme Le Panier Bleu

Afin d'offrir une visibilité accrue aux produits d'ici, l'UPA a colligé les coordonnées des nombreux producteurs locaux qui offrent la possibilité de s'approvisionner en toute sécurité, en cette période de distanciation sociale. Ces données seront diffusées sur la plateforme numérique Le Panier Bleu, un organisme qui entend soutenir les commerçants québécois et sensibiliser la population à l'importance de l'économie locale en cette période de pandémie. Cette plateforme étant très récente, elle sera améliorée au cours des prochains jours afin d'affiner la recherche.

« Je suis heureux de ce partenariat avec l'UPA qui permettra de présenter l'ampleur et la diversité de l'offre agricole locale », a déclaré Alexandre Taillefer, l'un des instigateurs de cette plateforme.

L'UPA présente aussi des ressources complémentaires sur son site Web.

Pour propager le mouvement

La population et les organisations québécoises sont invitées à propager le mouvement par les actions suivantes.

