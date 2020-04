Porter Airlines offre plus de flexibilité aux grands voyageurs





Prolongation des bons Passes Porter, des points VIPorter et du statut de membre premium.

TORONTO, le 8 avril 2020 /CNW/ - Porter Airlines offre plus de flexibilité aux grands voyageurs qui ne peuvent pas voyager en raison de la COVID-19. Les détenteurs de Passes Porter et les membres du programme de fidélisation VIPorter continueront de bénéficier de la pleine valeur de leurs programmes de voyage.

Passes Porter

Les Passes Porter offrent aux grands voyageurs des billets prépayés pour certains vols aller simple à prix réduit. Les détenteurs de Passes Porter dont les bons prennent fin entre le 2 mars et le 31 juillet 2020 ont maintenant jusqu'au 30 juin 2021 pour utiliser leurs Passes Porter. Le système est mis à jour automatiquement et aucune intervention n'est nécessaire. Toutes les autres conditions s'appliquent.

Tous les détails concernant les Passes Porter se trouvent à www.flyporter.com.

VIPorter

Les membres du programme de fidélisation VIPorter conserveront leur le solde de points actuel. Les points VIPorter qui expireront entre le 19 mars et le 15 juin 2020 seront prolongés jusqu'au 31 décembre 2021. Les points expirés durant cette période seront rétablis automatiquement. Aucune intervention n'est requise de la part des membres de VIPorter.

Les membres premium de VIPorter verront leur statut actuel prolongé automatiquement jusqu'au 31 décembre 2021. Les dépenses admissibles des membres pour 2020 ne seront pas touchées par ce changement, de sorte qu'ils continueront à accumuler des points pour passer au prochain niveau lorsque nous reprendrons les vols cette année.

«?La prolongation de nos programmes de voyage fournit l'assurance dont nos passagers ont besoin durant cette période d'incertitude,?» a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. «?Lorsqu'ils seront prêts à reprendre l'avion, ils pourront recommencer à voyager en toute confiance, là où ils se sont arrêtés.?»

«?Porter a suspendu temporairement ses activités le 21 mars afin de soutenir les efforts de santé publique en cours dans le but de contenir la pandémie de COVID-19. Nous prenons actuellement les réservations pour les vols de Porter commençant le 1er juin. Tous les nouveaux vols réservés pour le mois de juin sont entièrement modifiables et peuvent être annulés sans frais, afin d'offrir aux passagers un maximum de flexibilité lorsque les voyages reprendront.

À propos de Porter

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Stephenville (à Terre-Neuve), Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), et Myrtle Beach (en Caroline du Sud).

Visitez www.flyporter.com ou encore suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

