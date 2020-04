Suspension de la négociation par l'OCRCVM - FTG

Ninepoint Partners LP, l'une des principales sociétés de gestion d'actifs non traditionnels au Canada, est heureuse d'annoncer le lancement du Fonds de stratégies sur devises Ninepoint, son fonds commun de placements non traditionnels liquide phare....

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Firan Technology Group Corporation Symbole TSX : FTG (toutes les émissions) Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : ?11 h ?42?:?00? L'OCRCVM peut prendre la...

Le gouvernement du Canada prend des mesures sans précédent pour soutenir les travailleurs, les entreprises et tous les Canadiens touchés par la pandémie de la COVID-19. En ce moment, les jeunes ont beaucoup de difficulté à trouver du travail. Pour...