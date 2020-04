Nexway AG: Bitdefendertm lance son portail de revendeurs grand public de nouvelle génération, alimenté par Nexwaytm Monetize.





Nexway, acteur majeur du e-commerce et des solutions de paiement dans la vente de logiciels et de services, annonce que Bitdefender, leader mondial de la cybersécurité protégeant plus de 500 millions de systèmes dans 150 pays, a choisi Nexway Monetize et son module revendeur de pointe comme plateforme en ligne pour la gestion de ses partenaires B2B.

Bitdefender étend son réseau de distribution et offre désormais aux revendeurs informatiques la possibilité de s'inscrire directement sur leur portail Consumer Reseller Portal Bitdefender, un portail de marque dédié à leurs produits. Les territoires actuellement couverts par ce programme revendeurs sont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Australie.

Ce portail unique développé par Nexway est une plateforme en ligne pour les professionnels désireux de revendre les solutions Bitdefender aux particuliers et aux petites entreprises.

Une fois leur statut de revendeur officiel validé par les équipes de Bitdefender, les revendeurs ont accès à un espace dédié pour commander, gérer et suivre leurs licences.

Le portail est également conçu pour prendre en charge les modèles d'abonnement et les intégrations MSP Partner avec une fonctionnalité unique de plan de facturation.

Les revendeurs bénéficient d'un programme de fidélité qui récompense les gros volumes et le niveau de leurs status. En tant que point de vente unique, le portail Consumer Reseller Portal permet de mettre en place un programme de stimulation pour augmenter la fidélisation à la marque. Tous les utilisateurs finaux acquis par un revendeur élu peuvent prétendre à une commission sur les renouvellements futurs, les ventes additionnelles (upsell) et les ventes croisées (cross-sell).

Ainsi, les revendeurs perçoivent une commission non seulement sur les ventes initiales, mais aussi sur les renouvellements et les mises à niveau ultérieurs effectués directement ou indirectement par Bitdefender et Nexway. Le Module Reseller Monetize prend en charge l'identification, le calcul et l'émission de la commission au revendeur, permettant ainsi la mise en place du programme de stimulation des revendeurs Bitdefender.

Bitdefender souhaite simplifier et automatiser l'acquisition de revendeurs grâce à une solution facile à maintenir. Nexway fournit des facilités de paiement, le traitement des commandes et des paiements en temps réel, le fulfillment et la facturation...

Pour maîtriser la gamme de solutions Bitdefender et mieux servir leurs clients, ils peuvent accéder à des informations supplémentaires sur les principales menaces en ligne grâce à des fiches produits et de la documentation.

« Avec Nexway, Bitdefender peut faciliter ses initiatives d'acquisition de revendeurs grâce à une plateforme unique qui permet l'auto-inscription des revendeurs candidats et leur octroyer directement un statut de remise. Le Module Reseller Monetize leur permet d'identifier et de suivre les revenus de leurs revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et de leurs fournisseurs de services (MSP) lors du renouvellement de leur abonnement", explique Pierre-Henri Paulhe, VP of Account chez Nexway. "Il s'agit d'un ensemble unique de fonctionnalités qui contribue à un meilleur alignement stratégique entre les éditeurs de logiciels et leurs partenaires".

"Nexway nous donne la capacité d'automatiser la gestion de notre réseau de partenaires et de maximiser nos actions de prospection. Notre programme de stimulation est conçu pour récompenser nos revendeurs les plus prolifiques et les plus performants et Nexway nous apporte un soutien complet pour mettre en place un tel programme " déclare Maxime Habert, Sales Director, Consumer chez Bitdefender.

Caractéristiques du Portail Revendeurs Bitdefender

? Achat, traitement et règlement des licences 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : traitement des commandes et des paiements en temps réel, fulfillment, facturation...

? Acquisition simplifiée et automatisée des revendeurs et gestion quotidienne.

? Gamme de services et d'outils pratiques accompagnés de fonctions uniques de fidélisation : Suivi des performances et gestion du statut, des volumes et des remises.

? Attribution de revenus lors du renouvellement des abonnements : Pour chaque vente additionnelle (upsell / post-achat cross-sell) ou renouvellement, Bitdefender et Nexway sont en mesure de suivre la source d'acquisition de l'utilisateur final et de l'attribuer automatiquement avec une commission en fonction du programme de stimulation des revendeurs.

? Outils d'aide à la vente : Matériel de marketing à la disposition des revendeurs pour augmenter leurs ventes, tel que des brochures, des fiches produits, des sélecteurs de références, des visuels, des PLV, des affiches, des présentoirs de produits, des e-mailings prêts à l'emploi.

? Support technique dédié : Les revendeurs ont accès à un numéro vert et à une adresse e-mail dédiée pour contacter l'assistance Bitdefender.

? Formation continue en ligne : Grâce à la plateforme en ligne de Bitdefender, le revendeur peut accéder à tout moment à une formation commerciale sur les solutions Bitdefender, ainsi qu'à une formation sur les principales menaces en ligne et autres contenus éducatifs.

A propos de Nexway

Nexway AG est un acteur majeur du e-commerce et des solutions de paiement, qui combine technologie et services, et propose des solutions aux sociétés de logiciels, de jeux vidéo, de services et de vente au détail pour gérer et maximiser leurs ventes en ligne dans le monde entier. La société est basée à Karlsruhe et cotée à la Bourse de Francfort (Ticker: NWAY, ISIN : DE000A2E3707).

A propos de Bitdefender

Bitdefender est un leader mondial des solutions de cybersécurité et d'antivirus protégeant plus de 500 millions de systèmes dans plus de 150 pays. Depuis 2001, Bitdefender fournie des solutions de sécurité aussi bien aux entreprises qu'à des particuliers. Aujourd'hui, Bitdefender est également LE fournisseur de choix, utilisé dans plus de 38% des solutions de sécurité dans le monde. Découvrez le portail Bitdefender pour les revendeurs de produits de consommation ici.

