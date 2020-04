Une communauté de talents pour la cause, réponse à la COVID-19.





MONTRÉAL, le 8 avril 2020 /CNW/ - Afin d'aider les entreprises à répondre à la crise de la COVID-19, Tundra Technical Solutions Inc., un leader dans les services de recrutement, a rapidement mis en place une solution innovatrice et gratuite afin de jumeler les talents disponibles et les postes urgents à pourvoir. Tundra et TalentNet, un fournisseur de logiciels de gestion du capital humain, ont uni leurs forces pour créer «une communauté pour la cause», où les entreprises ayant besoin d'embaucher rapidement sont mises en contact avec des bénévoles, des professionnels de la santé et des fabricants.

Comme les entreprises réaménagent leurs infrastructures, leurs processus et leurs équipes pour faire face à la pénurie, les demandes d'embauche des travailleurs de la santé et dans le secteur manufacturier sont à la hausse. Il existe un besoin vital pour aider les entreprises à augmenter la production d'équipements, de ventilateurs, de masques et de kits de test. À mesure que les entreprises nord-américaines augmentent leur production, beaucoup s'attendent à doubler leur main-d'oeuvre pour répondre à la demande. Les services de recrutement peuvent être très importants pour les entreprises à embaucher de nouveaux talents pour des initiatives contre le virus.

«Alors que les entreprises transforment leurs activités pour faire face à la crise de la COVID-19, nous constatons un manque de compétences requises», a déclaré Micah Williams, le président de Tundra. «Simultanément, nous constatons un afflux de gens talentueux qui veulent apporter de l'aide. Notre force est de mettre en relation ces personnes avec les meilleures opportunités. Il faut espérer que ces efforts puissent faire la différence. Nous avons tous un rôle à jouer à la lutte contre la COVID-19».

Vous cherchez à embaucher? Pour accéder aux candidats qualifiés pour des projets liés à la COVID-19, veuillez contacter Tundracovid19@tundratechnical.com où vous serez assigné à un directeur de compte pour élaborer un plan d'embauche. Tous les services sont entièrement gratuits car Tundra et TalentNet estiment que le jumelage des talents avec les projets liés à la COVID-19 est l'une des nombreuses solutions contre cette crise.

Joignez-vous à la cause pour fournir des services en tant que bénévole ou travailleur contractuel rémunéré en vous inscrivant ici. Il vous suffit de télécharger un CV, de personnaliser votre profil, et le logiciel de jumelage IA de TalentNet vous informera des nouveaux postes dès qu'ils seront disponibles.

