Lancement de la solution RCS native cloud de Mavenir, intégrée à Rakuten Link, la plateforme de communication de Rakuten Mobile





Mavenir, le seul fournisseur de logiciels réseau, de bout en bout, natifs cloud, pour les fournisseurs de services de communication, a annoncé avoir intégré avec succès sa solution voix et messagerie, de nouvelle génération, à l'application de communication de Rakuten Mobile, Rakuten Link.

Rakuten Link est une plateforme de communication, basée sur les normes GSMA RCS (Rich Communication Services). Contrairement à d'autres applications de messagerie OTT (Over the Top) où la communication est limitée entre les utilisateurs de l'application, Rakuten Link permet aux utilisateurs de passer des appels nationaux et internationaux vers d'autres téléphones mobiles et des lignes fixes, d'envoyer et de recevoir des SMS au Japon et à l'étranger, en plus d'offrir des fonctionnalités de communication de base, telles que le chat en groupe, ou l'envoi et la réception de photos, vidéos et fichiers. Toutes ces communications sont possibles dès lors que la connexion à des réseaux Wi-Fi ou cellulaires est assurée.

Le déploiement inclut la plateforme compatible 5G, de Mavenir, qui monétise la voix et la messagerie pour une itinérance à la fois nationale et internationale moins coûteuse, et l'intégration à l'authentification d'identifiant unique de Rakuten. Entièrement basée sur le cloud avec une virtualisation complète des fonctions réseau (Network function virtualization, NFV), la solution est déployée sur la plateforme de Rakuten Mobile. Cette plateforme peut également intégrer des services avancés tels que les appels vidéo, la conférence vocale et vidéo et plusieurs appareils, y compris les applications de bureau.

« L'architecture de réseau cloud unique de Rakuten Mobile permet un déploiement flexible de nouveaux services tels que Rakuten Link. Le partenariat avec Mavenir sur le déploiement de services vocaux et de messagerie, de nouvelle génération, est une étape clé », a déclaré Tareq Amin, directeur représentant, vice-président exécutif et directeur technique de Rakuten Mobile. « Promouvoir une innovation aussi révolutionnaire que celle-ci dans le secteur des télécommunications nous permettra d'offrir à nos abonnés japonais des services flexibles, stables et compétitifs. »

« En tant qu'important prestataire de logiciels réseaux, nous avons pu, grâce à notre solution RCS cloud, virtualisée, permettre à Rakuten Mobile d'intégrer rapidement et aisément une infrastructure vocale et de messagerie à leur lancement réseau de cette année », a précisé Pardeep Kohli, président et chef de la direction, de Mavenir. « L'application de serveur et l'application client RCS, entièrement virtualisées, de Mavenir permettront à Rakuten Mobile de lancer rapidement de nouveaux services innovants destinés aux entreprises et aux abonnés. »

En utilisant la solution RCS, de Mavenir, Rakuten Mobile pourra fournir à ses abonnés de riches services de messagerie, de nouvelle génération, et basés sur les normes en évolution, Universal Profile (UP) RCS de la GSMA. Pour les clients compatibles RCS, ces services incluent une messagerie basée sur des sessions, ce qui offre aux abonnés les communications par messagerie instantanée (MI), les discussions de groupe et le partage de fichiers, ainsi que la prise en charge de scénarios à plusieurs dispositifs basés sur les normes RCS, qui soutiennent la qualité de service (QoS) vocale et vidéo.

À propos de Mavenir :

Mavenir est le seul fournisseur de logiciel réseau « cloud-native » de bout en bout, de l'industrie, dont la mission est d'accélérer la transformation des réseaux logiciels et de redéfinir l'économie des réseaux pour les fournisseurs de services de communication (FSC), en offrant un portefeuille de produits global de bout en bout dans chaque couche de la pile d'infrastructure de réseau. Des couches d'application/de service 5G au coeur du paquet et aux RAN, Mavenir ouvre la voie aux solutions de mise en réseau, évoluées et cloud natives, offrant des expériences innovantes et sécurisées aux utilisateurs finaux. Tirant parti des innovations à la pointe du secteur, telles que VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), vEPC et OpenRAN vRAN, Mavenir accélère la transformation des réseaux pour plus de 250 clients FSC dans plus de 140 pays, qui desservent en tout plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Mavenir accueille à bras ouverts les architectures technologiques et les modèles d'entreprise innovants et disruptifs qui favorisent l'agilité, la souplesse et la rapidité des services. Grâce à des solutions qui propulsent l'évolution NFV pour arriver à une économie à l'échelle du Web, Mavenir propose des solutions aux FSC pour réduire les coûts, générer des revenus, et protéger lesdits revenus. Pour en savoir plus, consultez www.mavenir.com

Mavenir, le logo M et CloudRange sont des marques déposées appartenant à Mavenir Systems, Inc. Copyright © 2020 Mavenir Systems, Inc. Tous droits réservés.

