Xinhua Silk Road : une ville de Chine centrale lance en ligne la diffusion en direct du festival culturel de pivoine

BEIJING, 8 avril 2020 /CNW/ - Le 38e Festival culturel de pivoine de Luoyang a ouvert ses portes lundi à Luoyang, dans la province du Henan, en Chine centrale. Du fait de la nouvelle épidémie à coronavirus, le festival de cette année en a mis en ligne donnant aux téléspectateurs à domicile la possibilité de se joindre à la foule, sur place, alors qu'elle admire les jolies fleurs.

L'événement, retransmis lundi, en direct, pendant 24 heures, à partir de 10 heures, comptait 24 volets en 8 sections, mettant en évidence la magnifique floraison des fleurs à Luoyang, la culture et l'histoire de la ville, les paysages naturels, la construction urbaine et la cuisine locale également.

La retransmission en direct s'est déroulée par connexion studio et prises d'images en direct. Les caméras mises en place ont leurs lentilles orientées sur les pivoines, et les téléspectateurs peuvent alors les voir fleurir en temps réel. En outre, des dizaines de journalistes, rendus à divers endroits de la ville, ont pu faire apprécier pleinement les particularités de Luoyang au travers des reportages retransmis en direct.

Par ailleurs, les internautes peuvent également savourer d'autres lieux pittoresques de la ville, grâce à des retransmissions en direct, tels que les Grottes de Longmen et le Musée du site d'Erlitou de la capitale Xia.

La journée a été ponctuée par des récitals de poésie. Le soir, un spectacle de lumières, diffusé en direct également, s'orchestrait sous la forme d'une projection holographique et de superbes lumières illustrant la beauté de la scène nocturne de la ville.

Le premier Festival culturel de pivoine remonte à 1983, un an après que la pivoine a eu été nommée la fleur de la ville. Aujourd'hui, Luoyang compte plusieurs jardins, soit plus de 220 kilomètres carrés de surfaces de plantation, où elle cultive et reproduit des pivoines de 1 200 espèces différentes.

La retransmission en direct de cet événement, qui a vu allier la diffusion sur le Web, la télédiffusion et l'interaction de réseaux, a permis non seulement de braquer les projecteurs sur les pivoines épanouies de Luoyang, ainsi que la culture et l'histoire, le développement économique et social de la ville, augmentant au passage l'influence du réseau médiatique sur le festival et la popularité de Luoyang en tant que tels, mais aussi de stimuler efficacement la consommation touristique et les investissements économiques en jetant les bases qui devront attirer plus de touristes à Luoyang au lendemain de l'épidémie de COVID-19.

La diffusion en direct, commanditée par le Département de la publicité du Comité municipal du CPC de Luoyang, est réalisée par le Centre de services de festival de Luoyang, le Bureau du cyberespace municipal de Luoyang et la station de radio et de télévision de Luoyang.

