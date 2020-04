Importante contribution financière de BC ASSUR pour les banques alimentaires





SAGUENAY, QC, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors que les inquiétudes concernant la COVID-19 s'intensifient et constatant les besoins urgents des banques alimentaires de leurs régions, BC ASSUR a mis sur pied une offensive afin de faire un don de plusieurs milliers de dollars à différents organismes communautaires du 1er au 30 avril.

BC ASSUR s'engage à remettre d'ici le 30 avril 10$ pour chaque soumission d'assurance automobile et habitation réalisée par ses courtiers situés partout au Québec. «L'implication sociale est une valeur fondamentale dans notre cabinet. Nos équipes sont dévouées dans chacun de leur milieu. Nous avons envie de faire la différence, pour nos clients mais aussi comme citoyen dans toutes les régions où nous avons des places d'affaires. Chez nous, l'humain est au centre de toutes nos actions. Nous voulons donner au suivant» explique Jean Bilodeau, président de BC ASSUR.

Les bénévoles de BC Agit assureront la répartition des sommes offertes à Moisson Saguenay-Lac-St-Jean, Moisson Alma, Moisson Beauce, Moisson Rimouski Neigette, le Centre d'amitié autochtone de Val d'Or et le Comptoir Alimentaire L'Escale de Baie-Comeau. L'objectif de cette campagne est d'aider concrètement les personnes qui sont touchées par la crise.

À PROPOS DE BC ASSUR ET BC AGIT

BC ASSUR, cabinet d'assurance de dommages en assurance des particuliers et des entreprises, fut fondé en 1960 à Saguenay. Connu auparavant sous le nom de Bilodeau Couture Assurances Inc., l'entreprise est le fruit d'une expansion continue réalisée par l'ajout de nouveaux clients provenant de tout le Québec et soucieux de faire affaires avec un vrai courtier, 100% indépendant. En plus de son siège social au Saguenay, www.bc-assur.com est présent localement avec ses succursales situées au Lac-St-Jean, en Beauce, en Abitibi-Témiscamingue, dans le Bas-St-Laurent et sur la Côte-Nord. BC ASSUR compte plus de 55 professionnels de l'assurance.

BC AGIT est un organisme à but non lucratif fondé en juillet 2017 par les employés de BC ASSUR et de Sécure à Vie. BC AGIT vise à normaliser la rentrée scolaire des enfants dans le besoin en évitant la marginalisation. BC Agit à su revoir son plan d'action rapidement afin d'apporter un soutien alimentaire aux familles dans le besoin.

